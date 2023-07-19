İtalyan Belediye Başkanı Müslümanların Kıyafetle Denize Girmesini Kabul Edilemez Buldu - Son Dakika
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İtalyan Belediye Başkanı Müslümanların Kıyafetle Denize Girmesini Kabul Edilemez Buldu

19.07.2023 21:15

İtalya'nın Monfalcone kentindeki Belediye Başkanı Anna Maria Cisint, Müslümanların kıyafetle denize girip yüzmesini edep ve hijyen açısından kabul edilemez olarak nitelendirdi. Bu açıklama ülkede polemiğe yol açarken, farklı kesimler tepki gösterdi. Diğer belediye başkanları ise hoşgörü ve kişisel tercihlere saygı gerektiğini vurguladı.

İtalya'nın kuzeyindeki sahil kenti Monfalcone'nin Belediye Başkanı Anna Maria Cisint'in, Müslümanların "giyinik" şekilde denize girip yüzmesinin "edep ve hijyen açısından ciddi sonuçlara yol açtığı" gerekçesiyle "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, aşırı sağcı Lig Partisi'nden olan Monfalcone Belediye Başkanı Cisint, Müslüman toplumuna gönderdiği açık mektupta, şu ifadelere yer verdi:
"Denize kıyafetlerle girme alışkanlığına sahip Müslüman yabancıların bu davranışları kabul edilemez. Bu uygulama, denize girenler arasında şaşkınlığa yol açan, edep ve hijyen açısından tahammül edilemeyecek sonuçları doğuran bir uygulamadır. Bizden farklı bağlamlardan gelenlerin, kurallara uygun hareket etme yükümlülüğü vardır."
Cisint'in bu sözleri, ülkede polemiğe yol açarken, farklı kesimler bu açıklamaya tepki gösterdi.
Belediye Başkanı'na tepkiler
İtalya İslam Toplumu ve Organizasyonları Birliği (UCOII) Başkanı Yasine Laframe, Monfalcone Belediye Başkanı'nın Müslüman kadınların yüzmesini yasaklamak istediğini savundu.
Laframe, Cisint'i eleştirerek, şunları kaydetti:
"Bu kadınlar giyimlerinden ötürü eziyet görmeden nerede rahat edebilirler? İtalya'da kadınlar istedikleri gibi giyinebilir ama Başkan için bu pek öyle değil. Başkan'a soruyorum; bir grup Finlandiyalı sarışın ve mavi gözlü gelip dalgıç kıyafetleriyle Monfalcone'de yüzmek istese edep açısından bir sorun teşkil eder mi? Anna Maria Cisint'in, Müslümanların Monfalcone'deki varlığıyla ilgili bir sorunu olduğu açık ama o, Müslümanlar da dahil herkesin belediye başkanı olmayı içeren kurumsal bir rolü olduğunu unutmamalıdır. Ayrıca Müslüman kadınlar, kıyafetleriyle denize girmez, mayoyla aynı malzemeden olan tesettür mayo kullanırlar."
İtalya'nın turistik yerlerinden olan Ischia Adası'nın Belediye Başkanı Enzo Ferrandino da Monfalcone Belediye Başkanı Cisint'e katılmadığını belirterek, "Deniz kenarında da hoşgörülü olmamız gerektiğini düşünüyorum. Kamusal edebe saygılı olunuyorsa herkes dilediği gibi denize girebilir. Dürüst olmak gerekirse üzerimde giysilerle yüzmekte yanlış bir şey görmüyorum. İki nesil önce anneannem de böyle yapıyordu. Ischia sularına kıyafetle girmesine yasak getirmem." ifadelerini kullandı.
Ülkenin plajlarıyla ünlü Rimini kentinin Belediye Başkanı Jamil Sadegholvaad da Cisint'in açıklamasının "harika bir fikir" gibi görünmediğini, herkesin denizin keyfini en iyi hissettiği şekilde çıkarması gerektiğine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA
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