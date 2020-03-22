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İtalyan belediye başkanından sokağa çıkanlara tepki: Ne zamandır koşmaya bu kadar meraklısınız!
6 saat önce
İtalya'da Delia kasabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajında, salgına rağmen sokağa çıkan halka tepki gösterdi.
İtalya'da Delia kasabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajında, salgına rağmen sokağa çıkan halka tepki gösterdi. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:54
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