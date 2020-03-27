İtalyan Belediye Başkanları Artık Neredeyse İsyan Ediyor - Son Dakika

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İtalyan Belediye Başkanları Artık Neredeyse İsyan Ediyor
12 dakika önce
İtalyan belediye başkanları ve valiler, hala sokaklara çıkan halklarına öfkeli. O kadar ki, sokağa çıkıp insanları tek tek evlerine gönderiyorlar, televizyonlardan ya da sosyal medya hesaplarından, küfür de ederek, bölge halklarına evde kalmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorlar.
İtalyan belediye başkanları ve valiler, hala sokaklara çıkan halklarına öfkeli. O kadar ki, sokağa çıkıp insanları tek tek evlerine gönderiyorlar, televizyonlardan ya da sosyal medya hesaplarından, küfür de ederek, bölge halklarına evde kalmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:47
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