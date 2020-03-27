İtalyan Belediye Başkanları Artık Neredeyse İsyan Ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalyan Belediye Başkanları Artık Neredeyse İsyan Ediyor - Son Dakika

İtalyan Belediye Başkanları Artık Neredeyse İsyan Ediyor

12 dakika önce

İtalyan belediye başkanları ve valiler, hala sokaklara çıkan halklarına öfkeli. O kadar ki, sokağa çıkıp insanları tek tek evlerine gönderiyorlar, televizyonlardan ya da sosyal medya hesaplarından, küfür de ederek, bölge halklarına evde kalmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorlar.

İtalyan belediye başkanları ve valiler, hala sokaklara çıkan halklarına öfkeli. O kadar ki, sokağa çıkıp insanları tek tek evlerine gönderiyorlar, televizyonlardan ya da sosyal medya hesaplarından, küfür de ederek, bölge halklarına evde kalmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorlar.

İtalyan Belediye Başkanları Artık Neredeyse İsyan Ediyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:47 

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