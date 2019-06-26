İtalyan Büyükelçi'den Ferrero Manisa Fabrikası'na ziyaret

İTALYA'nın Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani, Ferrero'nun önemli üretim tesisleri arasında yer alan Manisa 'daki çikolata fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İtalyan Büyükelçi'ye ziyaretinde, İtalya'nın İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, Ferrero Çikolata Genel Müdürü ve Bölge Direktörü Azmi Gümüşlüoğlu, Ferrero Manisa Fabrika Müdürü Beniamino Macchiarola ve Ferrero Kurumsal İletişim Direktörü Yasemin Ansaldo eşlik etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen fabrika ziyareti sonrası Büyükelçi Massimo Gaiani, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gaiani, burada yaptığı açıklamada, "Bu tesis mücevher değerinde. Bunun iki nedeni var. İlki buradaki Nutella'nın geleneksel üretim metodu, ikinci ise Türk fındıklarının kullanımı. Burada önemli bir yatırım yapıldı, istihdam anlamında da ciddi bir katkı söz konusu. Ferrero'nun burada bulunması hem İtalya ve hem de Türkiye açısından çok önemli" dedi.

"EN BÜYÜK FINDIK İHRACATÇISIYIZ"

Ferrero Çikolata Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu ise "Manisa fabrikamız görece genç bir fabrika. 2013 yılında faaliyete geçti, ancak kısa sürede altın standarda ulaştı. Bu da burayı, kalite standartları, çevreye duyarlılığı ve çalışanların eğitim durumu açısından Ferrero Grubu en önemli fabrikalarından biri haline getiriyor. Bu arada bu fabrikadan sadece Türkiye'ye üretim yapmıyoruz. Aynı zamanda kendimizi bölgenin merkez fabrikası olarak konumlandırdık. Buradan ağırlıklı olarak Ortadoğu'ya, Afrika'ya, Asya'ya zaman zaman Avrupa'ya ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracatımız her yıl artıyor. Markalı ürün üretiyoruz. Dünyanın her yerinde Ferrero ürünlerine talep artışına paralel bizim de üretimimiz artıyor. Öte yandan en büyük fındık ihracatçısıyız. Türkiye'den aldığımız fındığı hem işleyip kendi üretimimizde kullanıyoruz hem de diğer şirketlere ihraç ediyoruz. Ferrero Grubu'nun ihtiyacı olan fındığın yüzde 80'ini Türkiye'den karşılıyoruz" diye konuştu.

- Manisa