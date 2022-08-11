Araştırma: İklim Değişikliği Nedeniyle İtalya'da 200'den Fazla Büyük Buzul Yok Oldu - Son Dakika
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Araştırma: İklim Değişikliği Nedeniyle İtalya'da 200'den Fazla Büyük Buzul Yok Oldu

11.08.2022 11:55
Araştırma: İklim Değişikliği Nedeniyle İtalya'da 200'den Fazla Büyük Buzul Yok Oldu

İtalyan çevreci lobi grubu Legambiente'nin Çarşamba günü yayınladığı bir rapora göre, "Buzul cephelerinin hızlı geri çekilişi sadece büyüleyici manzara ve biyo-çeşitlilik kaybına yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda önemli tatlı su rezervlerinin yok olması anlamına da geliyor" denildi.

İtalyan çevreci lobi grubu Legambiente'nin Çarşamba günü yayınladığı bir rapora göre, "Buzul cephelerinin hızlı geri çekilişi sadece büyüleyici manzara ve biyo-çeşitlilik kaybına yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda önemli tatlı su rezervlerinin yok olması anlamına da geliyor" denildi.

ROMA, 11 Ağustos (Xinhua) -- İtalyan çevreci lobi grubu Legambiente Çarşamba günü yayınladığı bir raporda, İtalya'da kayıtların tutulmaya başladığı 1895 yılından bu yana 200'ün üzerinde büyük Alp buzulunun ortadan kaybolduğunu söyledi. Legambiente'nin "Buzullar Kervanı" isimli üçüncü raporunda, en son bulguların, "buzulların iklim krizi nedeniyle dramatik gerilemesini" doğruladığı belirtildi. Grup, Alplerde sıcaklıkların deniz seviyesindeki sıcaklık artışının iki katı hızında arttığına ve zemindeki buz seviyesinin 2012 yılından bu yana azalma gösterdiğine işaret etti.

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5 Ağustos 2018 tarihli bu fotoğrafta, İsviçre'nin Furka Geçidi yakınında beyaz bir örtüyle kaplı Rhone Buzulu görülüyor. (Fotoğraf: Xu Jinquan/Xinhua)

Legambiente, raporun politika yapıcılarını sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilendirmek için oluşturulduğunu söyledi. Rapor Legambiente tarafından İtalya Buzul Bilimi Komitesi ile ortaklaşa oluşturuldu. Bu olgunun sonuçlarının çok geniş bir yelpazeye yayılacağı düşünülüyor. Raporda, "Buzul cephelerinin hızlı geri çekilişi sadece büyüleyici manzara ve biyo-çeşitlilik kaybına yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda önemli tatlı su rezervlerinin yok olması anlamına da geliyor" denildi. Rapor, buzul katmanlarından gelen tatlı suyun azalmasının ülkenin büyük bir bölümünü pençesine alarak tarımsal üretimde düşüş tehdidi oluşturan kuraklığın en büyük etmenlerinden birisi olduğu kaydedildi. Özellikle İtalya'nın kuzeyinde, buzullardan gelen su bölgenin ekosisteminin önemli bir parçasını oluşturuyor. Rapor, diğer bir kilit etkinin de kamu güvenliğiyle ilgili olduğunu söyledi. Geçtiğimiz ay İtalya'nın Dolomite Dağları'nda bulunan Marmolada Dağı'nda eriyen bir buzul, büyük çaplı bir buz ve kar kaymasına neden olarak dağda yürüyüş yapan 11 kişinin ölümüne neden olmuştu. Yetkililer ve uzmanlar trajediyi kavurucu sıcaklara bağladı.

Araştırma: İklim Değişikliği Nedeniyle İtalya'da 200'den Fazla Büyük Buzul Yok Oldu

İsviçre'de Jungfraujoch'in altında yer alan Aletsch buzulu üzerinde 1,5 santigrat derece yazılı dev bir kartpostal, 16 Kasım 2018. (Fotoğraf: Xu Jinquan/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

İsviçre, İtalya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araştırma: İklim Değişikliği Nedeniyle İtalya'da 200'den Fazla Büyük Buzul Yok Oldu - Son Dakika

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