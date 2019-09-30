İtalyan devinin yönetim koltuğunda bir Türk

Serdar Saner, beyaz eşya ve ev aletleri üretimi yapan İtalyan Tecnogas'ın başkanlık ve CEO'luk görevlerini üstlendi.



İtalyan beyaz eşya ve ev aletleri üreticisinin yönetimi Serdar Saner'e emanet edildi. İtalya'da Emilia bölgesinin merkezinde bulunan ve Gualtieri'deki tarihi fabrikasında üretim yapan ve bölgenin en büyük yatırımcısı konumundaki firma, Serdar Saner ile yola devam etme kararı aldı. Saner, şirketin Başkanlık ve CEO'luk görevlerini üstlendi. - İSTANBUL