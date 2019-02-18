Son Dakika Haberleri: İtalyan Ekibi Pro Piacenza Rakibine 20 - 0 Yenildi: 'Futbola Hakaret'
BBC

İtalyan Ekibi Pro Piacenza Rakibine 20 - 0 Yenildi: 'Futbola Hakaret'

44 dakika önce

İtalyan üçüncü ligi A Grubu takımlarından Pro Piacenza, Pazar günü rakibi Cueno'ya 20 - 0 yenilerek ülkenin gündemine oturdu.

İtalyan Ekibi Pro Piacenza Rakibine 20 - 0 Yenildi: 'Futbola Hakaret', System.String[]
İtalyan üçüncü ligi A Grubu takımlarından Pro Piacenza, Pazar günü rakibi Cueno'ya 20 - 0 yenilerek ülkenin gündemine oturdu.

İlk yarıyı 16 - 0 geride kapatan İtalya'nın kuzeyindeki Piacenza kentinin ekibi, üçüncü lig sıralamasında da son sırada bulunuyor.

Mali sıkıntıları olan ve Ağustos 2018'den bu yana futbolcularına ödeme yapamayan takımın aldığı sonuç için İtalyan Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, "Futbola hakaret" dedi.

Gravina, taraftarların motivasyonunu yüksek tutmak ve liglerin itibarı için federasyonun devreye girmesinin bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.

https://twitter.com/totemleturkiye/status/1097172992088555521

Futbolcuların büyük kısmının istifa ettiği Pro Piacenza, dün oynanan karşılaşma öncesinde üç maç üst üste sahaya çıkmamıştı. Takımın dördüncü kez maça çıkmaması durumunda ligden diskalifiye edilmesi gündemdeydi.

Dün Cuneo karşısında sahaya 8 oyuncuyla çıkabilen takımın 18 yaşındaki kaptanı Nicola Cirigliano, aynı zamanda takımın teknik direktörüydü.

Cuneo, dünkü 20 - 0'lık galibiyetine kadar bu sezon 24 maçta 18 gol atmıştı.

İtalyan Futbol Federasyonu'nun 11 Mart'ta toplanarak Pro Piacenza'nın geleceğine dair karar alması bekleniyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:24 

Piacenza, Spor
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