İtalyan ekibi Roma, yasakları çiğneyip tesise gelen binlerce taraftarının yaptığı uğurlamayı paylaşarak ülkeyi karıştırdı
28.04.2021 17:39
İtalyan ekibi Roma'nın taraftarları, takımlarının Manchester United ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi yarı final maçı öncesi tesisin önüne geldi, coşkulu uğurlama yaptı. Vaka ve ölüm sayılarının halen fazla olduğu İtalya'da bu görüntülerin bir de kulüp hesabından paylaşılması tepkilere yol açtı.
Yıllar önce Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a 7-1 mağlup olan Roma, Avrupa Ligi yarı final karşılaşmasında o kötü günün intikamını almak için geri sayıma geçti. İtalyan ekibinin binlerce taraftarları, United maçına çıkacak takımı için yasak ve kısıtlamalara aldırış etmeden tesis önüne uğurlamaya geldi. Vakaların ve ölümlerin yüksek olduğu İtalya'da bu görüntüler tartışma konusu oldu.
RONALDO ŞOV YAPMIŞTI
Manchester United'ın 2006-07 sezonunda Roma'yı 7-1 yendiği maçta Cristiano Ronaldo da dünya futboluna kendisini kabul ettirmişti. Portekizli yıldız o karşılaşmada adeta tek başına Roma'yı mağlup etti. İtalyan ekibi hem finale yükselmek hem de 7-1'in intikamını almak için İngiliz ekibine bilendi.
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