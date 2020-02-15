İtalyan ekiplerinin ilgilendiği Marcao için Galatasaray 10 milyon euro isteyecek

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük katkıları olan Marcao, bu sezon büyük bir düşüş yaşamıştı. Birçok maçta taraftarla karşı karşıya gelen 1.85'lik stoper, son dönemde formunu düzeltse de sezon sonunda büyük ihtimalle satılacak.

İtalyan basınındaki habere göre, Fiorentina onu renklerine katmak için hazırlıklara başladı. Ancak Fiorentina bu konuda yalnız değil. Bir başka Serie A temsilcisi Udinese de Marcao için nabız yokluyor. Sezon sonunda pazarlıklar başlayacak.

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Cim-Bom'un Portekiz ekibi Chaves'den 4 milyon euro karşılığında renklerine kattığı Marcao için 10 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği belirtildi. Sarı-kırmızılılarla 2022'ye kadar mukavelesi bulunan Brezilyalı futbolcunun önemli artılarından biri sol ayaklı olması. Dünya futbolunda sol ayaklı stoper, zor bulunuyor. Bu sebeple piyasası da yüksek. G.Saray, onu satması halinde maliyeti daha uygun bir futbolcu için transfer çalışmalara başlayacak. Bu ismin yabancı olması bekleniyor.

OZAN KABAK'I 11'E SATTILAR

Kabak'ın satılmasının ardından Galatasaray, Marcao'yla bu bölgedeki boşluğu doldurmuştu. Oldukça karlı bir alışveriş yapan sarı-kırmızılıların yeniden benzer bir operasyona imza atması bekleniyor. 2019'un ocak ayında Cim-Bom, Ozan Kabak'ı 11 milyon euro karşılığında Alman ekibi Stuttgart'a göndermişti. 4 milyon euroya Marcao getirilmiş ve sezon sonunda da şampiyonluk yaşanmıştı. Galatasaray scout ekibinin yeniden sol ayaklı bir stoper için arayışta olduğu öğrenildi. Bu konuda hummalı bir çalışma var.

(Akşam)