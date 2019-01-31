İtalyan ekonomisi 'teknik küçülmeye' girdi
1 saat önce
İtalyan ekonomisi 2018'in son çeyreğinde yüzde 0,2 küçülürken, art arda ikinci daralmadan dolayı "teknik küçülmeye" girdi.
İtalyan ekonomisi 2018'in son çeyreğinde yüzde 0,2 küçülürken, art arda ikinci daralmadan dolayı "teknik küçülmeye" girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:23
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