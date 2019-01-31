Son Dakika Haberleri: İtalyan ekonomisi 'teknik küçülmeye' girdi

İtalyan ekonomisi 'teknik küçülmeye' girdi

1 saat önce

İtalyan ekonomisi 2018'in son çeyreğinde yüzde 0,2 küçülürken, art arda ikinci daralmadan dolayı "teknik küçülmeye" girdi.

İtalyan ekonomisi 'teknik küçülmeye' girdi, System.String[]
İtalyan ekonomisi 2018'in son çeyreğinde yüzde 0,2 küçülürken, art arda ikinci daralmadan dolayı "teknik küçülmeye" girdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:23 

Ekonomi
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