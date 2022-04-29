İtalyan ekonomisi, yüksek emtia fiyatlarının etkisiyle yüzde 0,2 daraldı - Son Dakika

İtalya ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinde Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte artan enerji fiyatlarının etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 küçüldü.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (ISTAT) açıkladığı öncü verilere göre, Almanya ve Fransa'dan sonra Avro Bölgesi'nin 3. büyük ekonomisi İtalya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), ilk çeyrekte beklentiler doğrultusunda yüzde 0,2 azaldı.

İtalya ekonomisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu yükler ve Rusya-Ukrayna savaşının hammadde fiyatlarını artırmasıyla 2020'nin dördüncü çeyreğinden bu yana ilk kez yeniden küçüldü.

Ülke ekonomisinin Almanya ve Fransa ekonomilerinden önemli ölçüde daha kötü performans göstermesi de dikkati çekti.

Fransa'da GSYH, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yatay seyrederken, Alman ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü.

İtalya ekonomisi geçen yıl yüzde 5,8 büyürken, İtalyan hükümeti bu yıl ekonomide yüzde 3,1 genişleme bekliyor. Ancak, bazı uzmanlar Rusya-Ukrayna savaşı ve yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle İtalyan ekonomisinin ikinci çeyrekte tekrar küçülerek teknik resesyona gireceğini öngörüyor.

Teknik resesyon "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.