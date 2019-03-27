Son Dakika Haberleri: İtalyan ekonomisinde küçülme riski yüksek

İtalyan ekonomisinde küçülme riski yüksek

1 saat önce

İtalyan Sanayiciler Konfederasyonu, 2019 yılı için ekonomide "sıfır büyüme" tahmininde bulunarak küçülme riskinin yüksek olduğunu belirtti.

İtalyan ekonomisinde küçülme riski yüksek, System.String[]
İtalyan Sanayiciler Konfederasyonu, 2019 yılı için ekonomide "sıfır büyüme" tahmininde bulunarak küçülme riskinin yüksek olduğunu belirtti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:32 

Ekonomi
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