İtalyan ekonomisinde küçülme riski yüksek
1 saat önce
İtalyan Sanayiciler Konfederasyonu, 2019 yılı için ekonomide "sıfır büyüme" tahmininde bulunarak küçülme riskinin yüksek olduğunu belirtti.
İtalyan Sanayiciler Konfederasyonu, 2019 yılı için ekonomide "sıfır büyüme" tahmininde bulunarak küçülme riskinin yüksek olduğunu belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:32
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