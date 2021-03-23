İtalyan Eldor'un yatırım kararı aldığı Ege Serbest Bölgesi, elektrikli araçta cazibe merkezi olmak istiyor - Son Dakika

İtalyan Eldor'un yatırım kararı aldığı Ege Serbest Bölgesi, elektrikli araçta cazibe merkezi olmak istiyor

23.03.2021 11:13
İtalyan Eldor'un yatırım kararı aldığı Ege Serbest Bölgesi, elektrikli araçta cazibe merkezi olmak istiyor, System.String[]

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, İtalyan Eldor Grubunun Ege Serbest Bölgesinde elektrikli araç sistemleri konusunda yeni yatırım kararı almasının Türkiye'nin otomobil projeleri açısından da stratejik önemde olduğunu, yeni yatırımlarla bu...

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, İtalyan Eldor Grubunun Ege Serbest Bölgesinde elektrikli araç sistemleri konusunda yeni yatırım kararı almasının Türkiye'nin otomobil projeleri açısından da stratejik önemde olduğunu, yeni yatırımlarla bu alanda bir cazibe merkezi olmayı hedeflediklerini belirtti.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eldor şirketine İzmir'deki elektrikli araç sistemleri üretim tesisi yatırımı için proje bazlı devlet yardımı yapılmasıyla ilgili 20 Mart'ta Cumhurbaşkanı Kararı alındığına işaret ederek 810 milyon liralık yatırımın bu konudaki diğer yatırımların önünü açacağını söyledi.

Ege Serbest Bölgesinde 1998'de faaliyete başlayan Eldor'un bölge içindeki üç tesiste 1750 kişiyi istihdam ettiğini, 270 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirdiğini ve salgına rağmen yatırımlarına ara vermediğini kaydeden Güler, başlangıçta elektronik sektörüne yönelik üretim yapan firmanın 2004'ten itibaren üretimini otomotiv sektörüne kaydırdığını ifade etti.

Dünyanın önde gelen otomotiv markaları için üretim yapan firmanın elektrikli otomotiv sistemleri konusunda da uzun yıllardır Ar-Ge çalışması yaptığına dikkati çeken Güler, bu teknolojilerin üretim adresi olarak belirlenen Ege Serbest Bölgesinde 25 bin metrekare açık, 9 bin metrekare kapalı alanda bir tesis kurulacağını, 700 kişilik yeni istihdam sağlanacağını bildirdi.

Güler, tesisin elektrikli otomobiller için yılda 200 bin DC-DC dönüştürücü, 200 bin batarya şarj ünitesi, 800 bin enerji yönetim modülü ve 75 bin HV başlatma motoru üretim kapasitesine sahip olacağını aktardı.

"Yatırımı başlayan fabrika stratejik önemdedir"

Geçen yıl 9 milyar 373 milyon dolar ihracat yapan Türk otomotiv yan sanayisinin bu pazar payını kaybetmemesi için elektrikli otomotiv sistemleri üretiminde de tedarikçi olma kabiliyetini hızla kazanması gerektiğine vurgu yapan Güler, bu alandaki yatırımların desteklenmesinin sektörün geleceği açısından son derece yararlı olacağını söyledi.

Güler, "Bölgemizde yatırımı başlayan yeni fabrika, Türkiye'nin otomobili TOGG'un elektrikli modellerinin üretiminde de stratejik önemdedir." ifadelerini kullandı.

Güler, Ford'un, Kocaeli'deki üretim tesisinde elektrikli ticari araç üretme kararının da kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirerek bunu diğer otomobil üreticilerinin de takip edeceğini düşündüğünü kaydetti.

En büyük yatırım Türkiye'ye

Eldor'un İtalya, ABD, Çin ve Brezilya'da da otomotiv sektörüne üretim yapan fabrikaları olduğuna dikkati çeken Güler, firmanın en büyük yatırımını ise Türkiye'ye yapma kararı aldığını vurguladı.

Firmanın otomotiv yedek parça üretiminde dünyada önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Güler, şu değerlendirmelerde bulundu: ???????

"Yeni teknoloji olan elektrikli araç sistemleri üretimi için Ege Serbest Bölgesini tercih etmesi bizim için gurur vericidir. Kendilerini gönülden kutluyor, başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini diliyoruz. Otomotiv sektöründen çok sayıda uluslararası büyük firmanın üretim yaptığı Ege Serbest Bölgesinde ilk kez bir yatırım için proje bazlı destek kapsamına alınmış oldu. Serbest bölgemiz, devam eden ve gelecek yeni yatırımlarla birlikte elektrikli araç sistemleri üretiminde de güçlü bir cazibe merkezi haline gelecek."

Ege Serbest Bölgesi, Türkiye, İtalyan, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İtalyan Eldor'un yatırım kararı aldığı Ege Serbest Bölgesi, elektrikli araçta cazibe merkezi olmak istiyor - Son Dakika Ekonomi


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