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İtalyan film şirketi Malatya'nın tarihi yerlerinin belgeselini çekecek

1 saat önce

İtalyan film şirketi Malatya'nın tarihi yerlerinin belgeselini çekecekMALATYA - Ünlü İtalyan film şirketi Le İridi Digitali Malatya'nın tarihi yerlerinin belgeselini çekecek.

Malatya, Kültür Sanat
İtalyan film şirketi Malatya'nın tarihi yerlerinin belgeselini çekecek
MALATYA - Ünlü İtalyan film şirketi Le İridi Digitali Malatya'nın tarihi yerlerinin belgeselini çekecek.
Arslantepe Höyüğü, Sultansuyu Harası, Levent Vadisi ve Tohma Kanyonu gibi tarihi yerlerde çekimler yapacak olan heyet bugün Malatya'ya geldi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü rehberliğinde ilk olarak Karakaya Baraj Gölü kenarında çekimler yapan belgesel ekibi daha sonra 1961 yılından beri İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi tarafından düzenli olarak kazı çalışmaları yapılan Arslantepe Höyüğüne geçti.
Yaklaşık 2 gün sürecek olan belgesel çekimleri İtalya devlet Televizyonu RAI3'de "Klimangairo" adlı programda yayınlanacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Roma Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından desteklenen çekimlerde ağırlıklı olarak arkeolojik alanların öne çıkarılması planlanıyor.
Ekip, başta Malatya olmak üzere sırasıyla Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin'de de tarihi ve turistik yerlerle ilgili belgesel çekimi yapacak.
Çekimlerle ilgili bilgi veren belgesel programının yazarı Nicola Matronardi, Arslantepe'nin İtalya'da çok iyi bilindiğini ifade ederek, Fırat ve Dicle arasındaki medeniyetleri dünyaya tanıtmayı planladıklarını aktardı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ise, Malatya'da yapılacak çekimlerim kente turist gelmesi adına çok büyük katkıları olacağını ifade ederek, belgesel ekibine Malatya'nın tarihi yerlerini göstermeye çalıştıklarını söyledi.
İtalyan film şirketi Malatya'nın tarihi yerlerinin belgeselini çekecek
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:59 Kaynak: İHA
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