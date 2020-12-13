İtalyan gazeteci Augias, Fransız onur nişanını, Sisi'ye de verildiği gerekçesiyle iade edecek - Son Dakika

İtalyan gazeteci Augias, Fransız onur nişanını, Sisi'ye de verildiği gerekçesiyle iade edecek

13.12.2020 17:21
İtalyan gazeteci Augias, Fransız onur nişanını, Sisi'ye de verildiği gerekçesiyle iade edecek, System.String[]

İtalyan gazeteci-yazar Corrado Augias, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye Fransız "Legion d'Honneur" onur nişanı vermesini eleştirerek, kendisinde de olan aynı nişanı iade edeceğini açıkladı.

İtalyan gazeteci-yazar Corrado Augias, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye Fransız "Legion d'Honneur" onur nişanı vermesini eleştirerek, kendisinde de olan aynı nişanı iade edeceğini açıkladı.

Augias, La Repubblica gazetesinde bugünkü köşe yazısında, Sisi'ye Fransız "Legion d'Honneur" onur nişanı verilmesine tepki göstererek, "14 Aralık Pazartesi günü onur nişanını iade etmek için Fransa Büyükelçiliği'ne gideceğim. Bunun tamamen sembolik, duygusal ama ciddi bir jest olduğunu söyleyebilirim." diye yazdı.

Augias, Mısır'da yaklaşık 5 yıl önce ölü bulunan İtalyan araştırmacı Giulio Regeni'yi hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Macron, objektif olarak söylemek gerekirse iğrenç suçlulara suç ortağı olan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye Legion d'Honneur vermemeliydi. Bunu hem talihsiz Giulio Regeni'nin hatırası için hem de aynı zamanda Fransa'da iki yüzyıldan fazladır verilen bu nişanın önemi için söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Devlet başkanlarının bile devlet yönetiminde aşmaması gereken sınırlar olduğunu vurgulayan İtalyan gazeteci-yazar, Macron'un bu nişanı Sisi'ye vermesiyle adaletsiz bir işe imza attığını belirtti. ???????Augias, Sisi'nin bu nişanı almayı hak etmek için ne yaptığını ve erdemlerinin neler olduğunu da sordu.

Augias, Regeni hadisesinde Mısır yönetiminin Sisi'den başlamak üzere adaleti, kanunları, insan haklarını ihlal ettiği için suçlu olduğunu kaydetti.

Giulio Regeni cinayetinin İtalyanlar için kanlı açık bir yara ve hakaret anlamına geldiğini yazan Augias, "Cumhurbaşkanı Macron'dan kardeşlik olmasa da Avrupa adına birlikte inşa etmek için çok uğraştığımız bir anlayış beklerdim." yorumunu yaptı.

İş ve diplomasi mekanizmalarının nasıl yürüdüğünü gayet iyi bildiğine değinen Corrado Augias, Sisi'ye onur nişanı verilmesiyle adaletin terazisinin bozulduğunu kaydetti.

Diğer yandan, Sisi'nin Fransa'da "Legion d'Honneur" onur nişanı alması, İtalyan basınında eleştiri konusu olmaya devam ediyor.

Giulio Regeni cinayeti

İngiliz Cambridge Üniversitesinde doktora öğrencisi olan 28 yaşındaki Giulio Regeni, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bulunduğu sırada, 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolmuş, 3 Şubat'ta Kahire-İskenderiye yolunda cesedi bulunmuştu. İtalya'nın o dönemki Kahire Büyükelçisi Maurizio Massari, Regeni'nin vücudunda işkence izleri gördüğünü belirtmişti. Anne Paola Deffendi Regeni'nin de oğlunu burnundan teşhis edebildiği basına yansımıştı.

Roma Cumhuriyet Savcılığı'nın 10 Aralık'ta tamamlandığını açıkladığı Regeni cinayetine ilişkin soruşturma, genç İtalyan araştırmacının işkence sonucunda öldüğünü ve olaya 4 Mısırlı gizli servis ve güvenlik görevlisinin de karıştığı gibi önemli detayları ortaya koymuştu.

İtalyan kamuoyu ve makamları, o günden bu yana Mısırlı yetkililerden Regeni'nin hayatını nasıl kaybettiğinin açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor. Bu durum, İtalya-Mısır ilişkilerinin dönem dönem gerilmesine yol açıyor.

Abdülfettah El Sisi, Cumhurbaşkanı, İtalyan, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalyan gazeteci Augias, Fransız onur nişanını, Sisi'ye de verildiği gerekçesiyle iade edecek - Son Dakika


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