Sosyal medya hesabından haberi son dakika olarak paylaşan Schira; "Anlaşma tamamlandı! Vedat Muriqi Fenerbahçe'den Lazio'ya gidiyor. Bonuslar dahil 20 milyon Euro bonservis. Vedat Lazio ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve 1.8 milyon Euro + bonus şeklinde maaş alacak" ifadelerini kullandı.
Vedat Muriqi'in ilerleyen günlerde imza atmak için İtalya'ya gitmesi bekleniyor...
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 22:00
Son Dakika › Spor › İtalyan gazeteci duyurdu! Fenerbahçe ve Lazio Vedat Muriqi için anlaştı - Son Dakika Spor