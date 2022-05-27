İtalyan gazetesi: Boris Johnson, AB'ye alternatif yeni bir ittifak sistemi öneriyor - Son Dakika
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İtalyan gazetesi: Boris Johnson, AB'ye alternatif yeni bir ittifak sistemi öneriyor

27.05.2022 18:19
İtalyan gazetesi: Boris Johnson, AB'ye alternatif yeni bir ittifak sistemi öneriyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'ne (AB) alternatif olacak şekilde Doğu Avrupa'daki ülkeleri ve Türkiye'yi içine alabilecek yeni bir siyasi, ekonomik ve askeri ittifak sistemi önerdiği bildirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'ne (AB) alternatif olacak şekilde Doğu Avrupa'daki ülkeleri ve Türkiye'yi içine alabilecek yeni bir siyasi, ekonomik ve askeri ittifak sistemi önerdiği bildirildi.

İtalya'nın yüksek tirajlı Corriere della Sera gazetesinin, Davos çıkışlı haberinde, Ukrayna ile bazı AB ülkeleri arasındaki gerilimin Davos Ekonomik Forumu toplantılarına yansıdığı ve "İngiltere Başbakanı Johnson'ın Avrupa'daki kartları bozma amacı taşıyan bir girişimle sahaya girmeye çalıştığı" belirtildi.

Haberde, "İngiltere Başbakanı, AB'ye alternatif olarak yeni bir siyasi, ekonomik ve askeri ittifak sistemi öneriyor." ifadesi kullanılırken, başlıkta da Doğu Avrupa'daki bu ittifakın Rusya'ya karşı kurulmasının planlandığı kaydedildi.

Davos Ekonomik Forumu'na katılan bazı uzmanlara göre, Johnson'ın bir aydan fazladır bunun üzerine ağ oluşturduğu, kafasındaki bu öneriyi ilk olarak 9 Nisan'da Kiev'e yaptığı ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e açtığı ifade edildi.

Johnson'ın önerisinin "İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth)" gibi bir anlamda "Avrupa Milletler Topluluğu" olduğu aktarılan haberde, "Johnson'ın kafasındaki Avrupa Milletler Topluluğu modeli, İngiltere'nin liderliğinde Ukrayna, Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın yanı sıra ileri bir tarihte potansiyel olarak Türkiye'yi de içerecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde, Londra'nın Kiev ile görüşmelerinin İngiliz Başbakanının 9 Nisan'daki ziyaretinden bu yana arttığı, Johnson'ın bu girişimle, Brüksel'e ve Almanya'nın, Rusya'nın askeri saldırganlığına karşı tepkisine güvensizlikte birleşen ülkeleri bir grupta topladığı kaydedildi.

Haberde, "Kiev hükümetinin İngiliz inisiyatifine dair herhangi bir pozisyon almadığı, bununla beraber 27 AB üyesinin ek yaptırımlar konusunun ve silah yardımındaki gecikmesinin siyasi bir hendek oluşturduğu" ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin şu aşamada, AB'nin Ukrayna'ya "adaylık" statüsünü verip vermeyeceğinin belli olacağı 23 Haziran tarihini beklediği ve adaylığın kesin olup olmayacağının belirsizliğini koruduğu aktarıldı.

Ukrayna'ya bu statünün verilmesi halinde, yıllardır AB'ye üyelik için bekleyen Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın buna tepki gösterebileceği de yorumu da yapıldı.

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Kaynak: AA

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