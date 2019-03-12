Son Dakika Haberleri: İtalyan Gemisi "Grande America" Fransa Açıklarında Battı

İtalyan Gemisi "Grande America" Fransa Açıklarında Battı

1 saat önce

İtalyan ticari gemi "Grande America" çıkan yangının ardından Fransa açıklarında battı.

İtalyan Gemisi
İtalyan ticari gemi "Grande America" çıkan yangının ardından Fransa açıklarında battı.

Grande America adlı İtalyan ticari gemisinde Pazar günü bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Almanya'nın Hamburg kentinden Kazablanka'ya giden geminin 24 kişilik mürettebatı kurtarıldı. 214 metre uzunluğundaki gemi 2 gün süren yangının ardından Fransa'nın batı sahilindeki Biskay Körfezi'nde 4 bin 600 metre derine battı. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:01 Kaynak: İHA

Fransa, 3. Sayfa
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