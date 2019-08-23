Son Dakika Haberleri: İtalyan genç Müslümanlığı seçti
Son Dakika Güncel Haber

İtalyan genç Müslümanlığı seçti

1 saat önce

Almanya'da bir dondurmacıda çalışan İtalyan vatandaşı 17 yaşındaki Pietro Mazzeo, Gelsenkirchen Mimar Sinan Camii'nde düzenlenen törenle Müslüman oldu.

İtalyan genç Müslümanlığı seçti, System.String[]

Almanya'da bir dondurmacıda çalışan İtalyan vatandaşı 17 yaşındaki Pietro Mazzeo, Gelsenkirchen Mimar Sinan Camii'nde düzenlenen törenle Müslüman oldu.


Pietro Mazzeo, 6 yıldan bu yana Almanya'da yaşadığını ve daha önce ateist olduğunu belirtti.


İsmini değiştirmeyen Mazzeo, şunları söyledi: "Müslüman arkadaşlarından sürekli İslamiyet ile ilgili bilgiler alıyordum ve çok etkilendim. Arnsberg şehrinde Afgan bir Müslüman kızdan etkilendim. Bana İslamiyet hakkında bilgiler verdi. Kalbim İslam dinine ısındı. Uzun zamandır Almanca İslam dinini öğrenebileceğim hoca arıyordum. Daha sonra Gelsenkirchen Mimar Sinan Camii'nde Abdullah Günel hocamız ile tanıştım. Bana İslamiyeti anlattı İslamın ve İmanın şartlarından bahsetti ve kabul ettim."


Müslüman olduktan sonra Burhan adını alan gence ihtida belgesi, Kuran-ı Kerim, İslamiyet Rehberi, Hazreti Muhammed'in hayatının anlatıldığı kitaplar ile seccade hediye edildi. - KÜTAHYA

Gelsenkirchen, Mimar Sinan, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'nın Bielefeld şehrinin var olmadığını kanıtlayana 1 milyon euro ödül verilecek
Son Dakika: Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık harekete geçti Son Dakika: Putin'den ABD'nin füze testi sonrasında orduya "Hazır olun" talimatı Ekrem İmamoğlu'ndan Emine Bulut yorumu: Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 13:47:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalyan genç Müslümanlığı seçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]