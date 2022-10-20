İtalyan güçler de Dünya Kupası güvenliğine destek için Katar'da - Son Dakika
Üye Girişi

İtalyan güçler de Dünya Kupası güvenliğine destek için Katar'da

20.10.2022 17:32
İtalyan güçler de Dünya Kupası güvenliğine destek için Katar'da

İtalyan güçlerinin, Doha yönetiminin 2022 FIFA Dünya Kupası güvenlik önlemleri kapsamında dost ve kardeş ülkelerle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde ülkeye geldiği bildirildi.

İtalyan güçlerinin, Doha yönetiminin 2022 FIFA Dünya Kupası güvenlik önlemleri kapsamında dost ve kardeş ülkelerle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde ülkeye geldiği bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı olarak dost ve kardeş ülkelerle yaptığımız iş birliği anlaşmaları doğrultusunda Dünya Kupası'nın güvenlik önlemlerinde bulunacak İtalyan güçler Katar'a ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

İtalyan güçlerin sayısına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, söz konusu güçlerin Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görevli subaylar tarafından karşılandığı ifade edildi.

Katar'da önümüzdeki ay başlayacak Dünya Kupası'nın güvenlik önlemleri için Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Pakistan, Ürdün ve Filistin'den güvenlik güçlerinin katılım göstermesi bekleniyor.

Türkiye ile Katar arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alacak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli 27 Eylül'de başkent Doha'ya ulaşmıştı. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu, aynı amaçla Katar'a giden Türk askerlerini dün havaalanında karşılamıştı.

Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da yapılacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Katar Emiri, 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında askeri kampı ziyaret etti Katar Emiri, 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında askeri kampı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi'nin temelini attı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi'nin temelini attı

DOST Partisi, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalyan güçler de Dünya Kupası güvenliğine destek için Katar'da - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
22:25 CHP'li vekilden milyonları heyecanlandıran asgari ücret önerisi: 10 binin altında olmaması lazım
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
20:33 Kahramanmaraş'ta deprem! 4.5'in ardından şimdi de 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi
18:53 Samsun'da evli kadınların numarasını alıp, cinsel ilişkiye zorladı! 2,5 ay cezaevinde kalıp serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 00:16:01. #1.12#
SON DAKİKA: İtalyan güçler de Dünya Kupası güvenliğine destek için Katar'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement