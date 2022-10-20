Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı olarak dost ve kardeş ülkelerle yaptığımız iş birliği anlaşmaları doğrultusunda Dünya Kupası'nın güvenlik önlemlerinde bulunacak İtalyan güçler Katar'a ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

DOST Partisi, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İtalyan güçler de Dünya Kupası güvenliğine destek için Katar'da - Son Dakika

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