İtalyan hava yolu koltuk üreticisi, yolcular için Covid-19 koruması geliştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalyan hava yolu koltuk üreticisi, yolcular için Covid-19 koruması geliştirdi - Son Dakika

İtalyan hava yolu koltuk üreticisi, yolcular için Covid-19 koruması geliştirdi

6 saat önce

İtalyan hava yolu koltuk üreticisi Aviointeriors, yolcuların korona virüs salgını sırasında güvenli seyahat edebilmeleri için uçak koltuklarına takılabilecek koyucu bir kit geliştirirken yolcuların izole olabilmesi için koltuk dizilişini de değiştirdi.

İtalyan hava yolu koltuk üreticisi, yolcular için Covid-19 koruması geliştirdi, System.String[]

İtalyan hava yolu koltuk üreticisi Aviointeriors, yolcuların korona virüs salgını sırasında güvenli seyahat edebilmeleri için uçak koltuklarına takılabilecek koyucu bir kit geliştirirken yolcuların izole olabilmesi için koltuk dizilişini de değiştirdi.

Çin'de ortaya çıkarak dünyada 1 milyon 700 binden fazla kişiye bulaşan ve 90 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da en çok can kaybının yaşandığı İtalya, salgınla mücadelesini sürdürüyor. İtalyan hava yolu koltuk üreticisi Aviointeriors, salgın sonrası dönemde uçak yolculuklarına yönelik yaptığı tasarım çalışmasını yayınladı. Çalışma kapsamında yolcuların güvenle seyahat edebilmeleri için uçak koltuklarına takılabilecek koruyucu bir kit geliştirildi. Uçakta aynı sırada oturan yolcular arasındaki temasa yönelik geliştirilen ve koltuklara takılabilen koruyucu kit, yolcular arasındaki hava yoluyla temasın ve etkileşimin önlenmesi ve en aza indirilmesi için yolcu etrafında izole bir bölüm oluşturuyor.

Üretici firma şeffaf koruyucu kitin yanı sıra mevcut koltuk dizilişini de değiştirerek aynı sırada oturan 3 yolcunun birbirinden izole edilmesini hedefledi. Yan yana oturan yolcular arasında maksimum izolasyon sağlanması için yan yana bulunan üç koltuğun orta kısmındaki koltuk ters olarak konumlandırıldı. Yan koltuklarda oturan yolcular mevcut şekilde konumlandırılmaya devam ederken merkezde oturan yolcu ters yönde oturtularak 3 yolcunun da birbirinden izole edilmesi hedeflendi.

(Mehmet Koca/İHA)

Koronavirüs, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 01:55 Kaynak: İHA

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