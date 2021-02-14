İtalyan hekimler: 60 yaş altındaki kadınlarda uzun Covid riski iki kat fazla - Son Dakika
BBC

İtalyan hekimler: 60 yaş altındaki kadınlarda uzun Covid riski iki kat fazla

14.02.2021 16:17
İtalyan hekimler: 60 yaş altındaki kadınlarda uzun Covid riski iki kat fazla, System.String[]

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü, iki aydan uzun süre Covid-19 semptomları gösterme (uzun Covid) riskinin kadınlarda erkeklere oranla iki kat fazla olduğunu açıkladı.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü, iki aydan uzun süre Covid-19 semptomları gösterme (uzun Covid) riskinin kadınlarda erkeklere oranla iki kat fazla olduğunu açıkladı.

Ülke genelinde koronavirüs verilerini toplayan, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) uzun Covid ile ilgili bugüne kadar elde edilen bilgileri inceledi. Kurum, bu araştırmanın sonuçlarını "Uzun Covid: Kadınlar daha çok etkileniyor gibi görünüyor" başlıklı bir açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, "Genel olarak kadınların uzun Covid geliştirme olasılığı erkeklere kıyasla iki kat fazla gibi görünüyor" denildi.

Ancak bu farkın 60 yaş altındaki kadınlar için geçerli olduğu, bu yaştan sonra cinsiyetler arası risk farkının birbirine yakın hale geldiği belirtildi.

ISS, cinsiyetler arasındaki bu risk farkının olası sebeplerinden birinin bağışıklık sisteminin reaksiyon verme biçimiyle alakalı olabileceğini belirtti. Enstitü, "Otoimmün sistemle ilgili hipotez, kadınlarda bu sendromun daha sık görülmesini açıklayabilir. Kadınlarda bağışıklık sistemi tepkisi, hem genetik hem de hormonal faktörler nedeniyle erkeklere kıyasla daha güçlü" ifadelerini kullandı.

Yüksek Sağlık Enstitüsü bu alanda daha fazla araştırma yapılması ve uzun Covid'e karşı cinsiyetlere ve kişilere özel tedavi yöntemlerinin belirlenmesi için çalışılması gerektiğini vurguladı.

Enstitü'ye göre, uzun Covid risk faktörleri arasında cinsiyetin yanı sıra, ilerlemiş yaş ve vücut kitle endeksinin yüksek olması da yer alıyor.

Öte yandan çocukların da uzun Covid riskinden muaf olmadığı da belirlendi. Covid hastası 129 çocuğun verilerinin incelenmesi sonucunda, bu çocukların yüzde 20,6'sının ilk teşhisten 120 gün sonra da en az üç Covid semptomu göstermeye devam ettiği görüldü.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü'ne göre, uzun Covid'in net bir tanımını olmasa da semptomların 2 aydan uzun görülmesi genel olarak "uzun Covid" olarak kabul ediliyor. Bu semptomlar arasında, kalıcı yorgunluk hali, baş ağrısı, nefes darlığı, koku kaybı, kas güçsüzlüğü, ateş, bilişsel işlev bozukluğu (beyin sislenmesi), taşikardi, bağırsak bozuklukları ve cilt sorunları da sayılıyor.

İngiltere'deki King's College London'dan bilim insanlarının geçen Ekim ayında yaptığı analizde de, 50-60 yaşları arasındaki kadınların uzun Covid geliştirmeye en yatkın grup olduğu belirlenmişti.

Bu araştırmaya göre diğer risk faktörleri arasında ilerlemiş yaş ve hastalığın ilk haftasında 5 ya da daha fazla semptom göstermek de yer alıyor.

İtalyan hekimler: 60 yaş altındaki kadınlarda uzun Covid riski iki kat fazla

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İtalyan hekimler: 60 yaş altındaki kadınlarda uzun Covid riski iki kat fazla - Son Dakika

BBC

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