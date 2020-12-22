İtalyan heykeltraş, Diego Armando Maradona'nın heykelini yaptı - Son Dakika

İtalyan heykeltıraş Domenico Sepe'nin Maradona heykeli üzerinde çalışması

İtalyan heykeltıraş Domenico Sepe ile röportaj

Sepe'nin eserlerinden detaylar

İtalyan heykeltıraş Domenico Sepe, geçtiğimiz ay vefat eden Diego Maradona onuruna futbolcunun heykelini yaptı. Maradona'nın lakabı olan, D10S'ye referans olarak Dios adını taşıyan heykel, heykeltıraş tarafından Napoli halkına bağışlanacak.