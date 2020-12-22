İtalyan heykeltraş, Diego Armando Maradona'nın heykelini yaptı - Son Dakika

İtalyan heykeltraş, Diego Armando Maradona'nın heykelini yaptı
22.12.2020 10:13
İtalyan heykeltıraş Domenico Sepe'nin Maradona heykeli üzerinde çalışması İtalyan heykeltıraş Domenico Sepe ile röportaj Sepe'nin eserlerinden detaylar İtalyan heykeltıraş Domenico Sepe, geçtiğimiz ay vefat eden Diego Maradona onuruna futbolcunun heykelini yaptı.
İtalyan heykeltıraş Domenico Sepe'nin Maradona heykeli üzerinde çalışması
İtalyan heykeltıraş Domenico Sepe ile röportaj
Sepe'nin eserlerinden detaylar
İtalyan heykeltıraş Domenico Sepe, geçtiğimiz ay vefat eden Diego Maradona onuruna futbolcunun heykelini yaptı. Maradona'nın lakabı olan, D10S'ye referans olarak Dios adını taşıyan heykel, heykeltıraş tarafından Napoli halkına bağışlanacak.
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