İtalyan hükümeti de "Avrupa Süper Ligi"ne karşı - Son Dakika

İtalya Başbakanı Mario Draghi, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 futbol kulübünün katılımıyla "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimine karşı İtalyan ve Avrupalı futbol makamlarının tutumlarını "kararlılıkla" desteklediğini belirtti.

İtalya Başbakanlığından Avrupa'nın gündemindeki "Avrupa Süper Ligi" tartışmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Draghi'nin " Hükümet, (Avrupa) Süper Lig futbol projesine yönelik tartışmaları dikkatle takip ediyor ve ulusal ligleri, liyakat değerlerini ve sporun sosyal işlevini korumak için İtalyan ve Avrupalı futbol otoritelerinin pozisyonlarını kararlı şekilde destekliyor." görüşlerine yer verildi.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Futbolun en üst kurumları Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bu girişime çok sert tepki göstermişti.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina da "Avrupa Süper Ligi"ne "hayır" dediklerini belirtmişti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüplerde forma giyen futbolcuların milli takımlarıyla FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyeceğini açıklamıştı.