İtalyan hükümeti koronavirüse karşı 25 milyar avroluk paketi onayladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İtalyan hükümeti koronavirüse karşı 25 milyar avroluk paketi onayladı - Son Dakika Ekonomi

İtalyan hükümeti koronavirüse karşı 25 milyar avroluk paketi onayladı

6 saat önce

İtalya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke ekonomisini desteklemek için 25 milyar avroluk acil destek paketini onayladı.

İtalyan hükümeti koronavirüse karşı 25 milyar avroluk paketi onayladı, System.String[]

İtalya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke ekonomisini desteklemek için 25 milyar avroluk acil destek paketini onayladı.

Kovid-19 nedeniyle 21 Şubat'tan bu yana olağanüstü günlerden geçen ve bin 809 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da, ekonomiyi desteklemeye yönelik yeni bir başbakanlık kararnamesi kabul edildi.

Bakanlar Kurulunda onaylanan 25 milyar avro değerindeki pakete ilişkin konuşan Başbakan Giuseppe Conte, "bir akıntıya karşı zayıf biçimde mücadele etmeyi düşünmediklerinin" altını çizerek, "Aileleri, işçileri, girişimcileri korumak için bu paketle bu akıntıyı durduracak bir baraj inşa etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Hükümetin işletmelere, profesyonellere, ailelere, kadınlara, erkeklere ve gençlere yakın olduğunu dile getiren Conte, "Kimse kendini terk edilmiş hissetmemeli ve bu kararname bunu kanıtlıyor." diye konuştu.

Salgınla mücadelede diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ve AB kurumlarının da İtalya'yı takip ettiğini belirten Conte, İtalya'nın attığı adımlarla tüm AB'ye mesaj verdiğini kaydetti.

Bu paketin yeterli olmayacağının farkında olduklarının altını çizen Conte, hükümetin yarın yine başka bir paketle krizin etkilerine yanıt vermeye hazır olacağını dile getirdi.

Hükümetin "İtalya'yı tedavi edecek" ifadeleriyle duyurduğu paketin, doktorlar, işçiler, aileler ve KOBİ'lere yönelik destek sağlayacağı belirtildi.


Basında yer alan haberlerde, 3,5 milyar avroluk ilk kısmın sağlık sektörünün acil ihtiyaçlarına, 10 milyar avroluk bölümün ise aile ve KOBİ'lere ayrılacağı vurgulandı.

Ayrıca kararnamenin, en çok vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesi'ndeki acil sağlık durumunun ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için bazı fabrikalara maske üretimi izninden, bazı otel ve kliniklerin kamu hastanelerinin kullanımına açılmasına kadar bir dizi tedbir de öngördüğü ortaya kondu.

Hükümet, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu         
21:01
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı         
17:59
Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü         
16:48
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi         
12:00
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak         
11:19
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı         
09:41
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 02:14:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalyan hükümeti koronavirüse karşı 25 milyar avroluk paketi onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]