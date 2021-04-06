İtalyan hükümeti, Roma'daki EURO 2020 maçlarının seyircili oynanmasına yeşil ışık yaktı - Son Dakika

İtalyan hükümeti, Roma'daki EURO 2020 maçlarının seyircili oynanmasına yeşil ışık yaktı

06.04.2021 20:37
İtalyan hükümeti, Roma'daki EURO 2020 maçlarının seyircili oynanmasına yeşil ışık yaktı, System.String[]

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) Roma'daki maçlarına seyirci alınmasına yönelik İtalyan hükümetinin yeşil ışık yakan kararının sadece futbol için değil, ülke için mükemmel bir sonuç olduğunu belirtti.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) Roma'daki maçlarına seyirci alınmasına yönelik İtalyan hükümetinin yeşil ışık yakan kararının sadece futbol için değil, ülke için mükemmel bir sonuç olduğunu belirtti.

Başkan Gravina, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Roberto Speranza'dan bugün bir mektup aldığını belirterek, "Hükümetin bu konuda verdiği uygunluk, sadece futbol için değil, ülkenin yararına mükemmel bir sonuç. Özellikle Sağlık Bakanı Roberto Speranza'ya teşekkür ediyorum. Kendisi, Koronavirüs Bilim Teknik Kuruluna Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçlara seyircilerin alınmasına yönelik en iyi çözümü belirleme görevi verdiği bilgisini bizimle paylaştı." ifadelerini kullandı.

Başkan Gravina, UEFA'ya sunacakları dosya öncesinde bu hususta hükümetten güçlü bir işaret aldıklarını kaydetti.

FIGC'in, Roma'nın maçlara seyircili ev sahipliği yapma konusundaki dosyasını yarına kadar UEFA'ya sunması bekleniyor.

EURO 2020'nin daha önce belirlenen maç takvimine göre, İtalya ile Türkiye arasında 11 Haziran'da yapılacak turnuvanın açılış karşılaşması dışında Roma Olimpiyat Stadı, 2'si (A) Grubu maçı, 1'i çeyrek final müsabakası olmak üzere 3 maça daha ev sahipliği yapacak.

İtalyan, İtalya, Futbol, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İtalyan hükümeti, Roma'daki EURO 2020 maçlarının seyircili oynanmasına yeşil ışık yaktı - Son Dakika Spor


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