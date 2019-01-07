Son Dakika Haberleri: İtalyan Hükümetinden Sarı Yeleklilere Destek

İtalyan Hükümetinden Sarı Yeleklilere Destek

1 saat önce

İtalya'da, hükümet ortağı iki siyasi partinin lideri, Fransa'da haftalardır eylem yapan "Sarı Yelekliler" hareketine destek verdi.

İtalyan Hükümetinden Sarı Yeleklilere Destek, System.String[]
İtalya'da, hükümet ortağı iki siyasi partinin lideri, Fransa'da haftalardır eylem yapan "Sarı Yelekliler" hareketine destek verdi.

Hükümet ortaklarından, sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketinin (M5S) lideri ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio ile aşırı sağ görüşlü Lig Partisinin lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Sarı Yeleklilere destek veren açıklamalarda bulundu.

Di Maio, M5S'nin internet sitesindeki yazısında, Sarı Yeleklilere hitaben "Sizinki, bizim 5 Yıldız Hareketini ve 4 Ekim 2009'dan itibaren milyonlarca İtalyanı canlandıran aynı ruh. Yeni bir Avrupa doğuyor. Sarı Yeleklilerin, hareketlerin, direkt demokrasinin Avrupası." ifadelerini kullandı.

Mevcut Fransa yönetimini eski İtalyan hükümetine benzeten Di Maio, "Bunlar, halka dair çok daha önemli kararları dışarıda bırakan, vatandaşların taleplerine kulaklarını tıkayan politikalardır." değerlendirmesinde bulundu. M5S lideri, partisinin kullandığı demokratik araçları Sarı Yelekliler ile paylaşmaya hazır olduklarını da kaydetti.

Diğer yandan, aşırı sağ görüşleriyle sık sık gündeme gelen İçişleri Bakanı Salvini de yazılı açıklamasında "Halkına rağmen ülkeyi yöneten bir cumhurbaşkanına karşı vatandaşların gösterilerini destekliyorum ama hiçbir şeye yaramayan her türlü şiddeti kesinlikle tamamen ve kalıcı bir şekilde kınıyorum." görüşünü paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:54 Kaynak: AA

Politika
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