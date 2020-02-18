İtalyan ile Rus dışişleri ve savunma bakanları bir araya geldi - Son Dakika

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya'da ateşkes ve tarafların birbirleriyle görüşmelerini sağlamak için silah girişini engellemeleri gerektiğini söyledi.

Ev sahibi Dışişleri Bakanı Di Maio ile Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Roma'daki devlet konuk evi Villa Madama'da bir araya geldi. 2+2 formatında yapılan bakanlar toplantısının ardından dört bakan, ortak basın toplantısı düzenledi.

Di Maio, Moskova'nın uluslararası gelişmelerde ana unsurlardan biri olduğunu belirterek, " Münih'teki toplantı, uluslararası toplumun Berlin konferansının sonuçlarını uygulama taahhüdünü teyit etti. Libya'daki krizi, çözmenin tek yolu siyasettir. Moskova'nın rolü, Cenevre'de yarın başlayacak olan 5-5 görüşmelerinden başlamak üzere gelecek aşamalarda, iki taraf arasında yapıcı ve ılımlı bir yaklaşım ortaya koyabilir." diye konuştu.

Libya'ya Berlin Konferansı'nın ardından silah gönderildiğine dikkati çeken Di Maio, Libya'daki ateşkes konusuna değinerek, "Ateşkes istiyorsak, bir an önce silahların girişini durdurmamız gerekiyor. Eğer Libya'ya silahların girişini engellersek, tarafların diyalog kurması gerekecek. Avrupa Birliği (AB), zaten ambargoyu uygulamak için BM yetkisine sahipti. Biz şimdi 27 üye ülke ortak bir kararla deniz ve havadan denetleyecek yeni bir misyon oluşturduk. Taraflar kabul ederse bu kara sınırları için de genişletilir." ifadelerini kullandı.

Lavrov'un açıklamaları

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Libya konusunda aldığı kararların uygulanması gerektiğini vurgulayarak, "BMGK ile ilgili mekanizmalar üzerinde anlaşılmalı. Bunu biz iyice anlattık. Herhangi bir ulusal veya bölgesel mekanizma, sadece bir ülkenin talebi üzerine uygulanamaz." yorumunda bulundu.

İtalya'nın silah ambargosu uygulanması konusundaki pozisyonunu anlayışla karşıladıklarını dile getiren Lavrov, "Rusya, İtalya'nın, Libya'da düzenin yeniden kurulması ve silah girişini engellemek istemesine ilişkin gerekçelerinin meşruiyetini anlıyor. BMGK'ye başvurdukları zaman, tatmin edici sonuçlar elde edebilecekler." ifadesini kullandı.

Lavrov, Avrupa Atlantik bölgedeki güvenlik alanındaki durumu değerlendirerek, "Bu bölgedeki durum tatmin edici değil. Bunun nedeni ABD ve müttefiklerinin, Rusya'yı durdurma yönündeki siyasetidir. NATO, Rusya'nın sınırlarının yakınlarında askeri altyapısını güçlendiriyor." diye konuştu.

"İtalya ve Rusya, Suriye'ye dair derin endişeleri paylaşıyor"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise Suriye meselesine değinerek, rejim ordusunun ülkenin yüzde 90'ını kontrol ettiğini öne sürdü.

Şoygu, "Suriye, küçük terör gruplarından emin adımlarla temizlenmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirten Şoygu, ülkeye yönelik uygulanan yaptırımların iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

Şoygu, Suriye'deki petrol yataklarının ABD tarafından kontrol edildiğine dikkati çekerek, "Suriye halkına ait petrol çalınıyor." dedi.

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini de "İtalya ve Rusya, Suriye'deki duruma ilişkin derin endişeleri paylaşıyor ve terör örgütleriyle mücadelede uluslararası işbirliğini güçlendirme ihtiyacını yeniden teyit ediyor." diye konuştu.

Guerini, özellikle Irak başta olmak üzere terörle mücadeledeki kararlılıklarını teyit ettiklerini, bunun, Doğu Akdeniz gibi stratejik alanlarda İtalyan ve Rus askeri varlığı ve diyaloğunun çok önemli hale getirdiğini söyledi.