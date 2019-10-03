Son Dakika Haberleri: İtalyan iş adamı Squinzi hayatını kaybetti
Son Dakika Ekonomi Haber

İtalyan iş adamı Squinzi hayatını kaybetti

59 dakika önce

İtalya'nın inşaat sektöründeki önemli firmalarından Mapei ile İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo'nun sahibi İtalyan iş adamı Giorgio Squinzi hayatını kaybetti.

İtalyan iş adamı Squinzi hayatını kaybetti, System.String[]

İtalya'nın inşaat sektöründeki önemli firmalarından Mapei ile İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo'nun sahibi İtalyan iş adamı Giorgio Squinzi hayatını kaybetti.


İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bir süredir hastalığı sebebiyle tedavi gören Squinzi, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Ülkede 2012-2016 yıllarında İtalya Sanayi Konfederasyonu'nun (Confindustria) başkanlığını yapan Squinzi, Türkiye'de de yatırımları ve tesisleri bulunan Mapei firmasının sahibi ve üst yöneticisi konumundaydı.

Fanatik Milan taraftarı ama takımı farklı


Futbola ilgisiyle ve fanatik derecede Milan taraftarı olmasıyla bilinen Squinzi, Serie A'da son yıllarda performansıyla dikkati çeken Sassuolo kulübünün 2002'den bu yana sahibiydi.


Squinzi, yeşil-siyahlı kulübü satın aldığında, takım Serie C'de (3. lig) mücadele ediyordu. Sassuolo, her sene bir üst lige çıkma başarısını gösterdi. 2013 yılında Serie A'ya yükselen Sassuolo, genellikle orta sıralarda yer alan bir grafik çiziyor.

Giorgio Squinzi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Sassuolo Belediyesi'nin, cenaze gününde bir günlük yas ilan edeceği belirtildi.

Sassuolo, İtalya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Greta'ya küfreden antrenörün görevine son verdiler!
TEB, "Hoş Geldin Kredisi"nde faizi yüzde 1,18'e düşürdü Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü: 3 kilosu 10 TL Otomotiv devi Volkswagen Manisa'da şirket kurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 02:59:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalyan iş adamı Squinzi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]