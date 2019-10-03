İtalyan iş adamı Squinzi hayatını kaybetti
2 gün önce
İtalya'nın inşaat sektöründeki önemli firmalarından Mapei ile İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo'nun sahibi İtalyan iş adamı Giorgio Squinzi hayatını kaybetti.
İtalya'nın inşaat sektöründeki önemli firmalarından Mapei ile İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo'nun sahibi İtalyan iş adamı Giorgio Squinzi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:01
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