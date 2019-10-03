Son Dakika Haberleri: İtalyan iş adamı Squinzi hayatını kaybetti
Son Dakika Ekonomi Haber

İtalyan iş adamı Squinzi hayatını kaybetti

2 gün önce

İtalya'nın inşaat sektöründeki önemli firmalarından Mapei ile İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo'nun sahibi İtalyan iş adamı Giorgio Squinzi hayatını kaybetti.

İtalyan iş adamı Squinzi hayatını kaybetti, System.String[]

İtalya'nın inşaat sektöründeki önemli firmalarından Mapei ile İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo'nun sahibi İtalyan iş adamı Giorgio Squinzi hayatını kaybetti.

Sassuolo, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devrilen vincin altında kalan operatör, yaralandı
Devrilen vincin altında kalan operatör, yaralandı Bağcılar'da inşaat alanında vinç devrildi: 1 yaralı 1,5 aydır şantiyesine gelen tilkiyle kurduğu dostluk şaşırtıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 09:12:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalyan iş adamı Squinzi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]