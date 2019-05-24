Son Dakika Haberleri: İtalyan işçiler, silah taşıyan Suudi gemisine mal yüklemedi

İtalyan işçiler, silah taşıyan Suudi gemisine mal yüklemedi

4 saat önce

İtalyan işçiler, silah taşıyan Suudi gemisine mal yüklemediROMA - İtalya'nın Cenova limanı işçileri, silah taşıyan Suudi gemisine yükleme yapmayı reddetti.

İtalyan işçiler, silah taşıyan Suudi gemisine mal yüklemedi
ROMA - İtalya'nın Cenova limanı işçileri, silah taşıyan Suudi gemisine yükleme yapmayı reddetti.
İtalya'nın Cenova limanına Pazartesi günü yanaşan silah yüklü Suudi gemisi, liman çalışanları tarafından protesto edildi.
Yemen'deki savaşa silah taşıdığı tahmin edilen Bahri Yambu gemisinin muhteviyatı ve gemi için planlanan yükleme ve boşaltma operasyonlarında savaş amaçlı kullanılacak bir jeneratör olacağına dair şüpheler nedeniyle liman çalışanları Filt Cgil Liguria sendikasının öncülüğünde greve gitti. "Yemen'deki sivillerin ölümüne ortak olmak istemiyoruz" diyen görevliler, gemiye yükleme yapmayı reddetti.
Gemiye sivil kullanım malları yüklenirken sendika, "kullanımı ve amacı tam olarak bilinmeyen şüpheli malların" limandan çıkamamasını zafer olarak ilan etti.
Sendikadan yapılan açıklamada, "Diğer Avrupa ülkeleri gibi İtalya'nın da, nihayet dünyanın en ciddi insani felaketine karşı güçlü bir sinyal vermesini ve limanlarını Bahri Yanbu gemisine kapatmasını umuyoruz" ifadesi kullanıldı.
Gemi daha önce uğradığı Fransa'nın Le Havre limanında da benzer şekilde protesto edilmişti.
(BO-MOŞ-SO-D)
İtalyan işçiler, silah taşıyan Suudi gemisine mal yüklemedi
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 01:49 Kaynak: İHA
İtalya, İşçi, Güncel
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