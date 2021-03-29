İtalyan kaçak mafya üyesini internette paylaştığı yemek videoları ele verdi - Son Dakika

İtalyan kaçak mafya üyesini internette paylaştığı yemek videoları ele verdi

29.03.2021 22:45
İtalyan kaçak mafya üyesini internette paylaştığı yemek videoları ele verdi, System.String[]

İtalya'nın en tehlikeli suç örgütlerinden "Ndrangheta" mensubu kaçak Marc Feren Claude Biart, bulunduğu Dominik Cumhuriyeti'nde çekip internette paylaştığı yemek videolarından teşhis edilerek yakalandı ve ülkesine getirildi.

İtalya'nın en tehlikeli suç örgütlerinden "Ndrangheta" mensubu kaçak Marc Feren Claude Biart, bulunduğu Dominik Cumhuriyeti'nde çekip internette paylaştığı yemek videolarından teşhis edilerek yakalandı ve ülkesine getirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, 2014'ten bu yana aranan Ndrangheta mensubu 53 yaşındaki Biart'ın, İtalyan yemeklerine yönelik tutkusu yakalanmasına neden oldu.

İtalyan güvenlik güçleri ile Interpol ve Dominikli yerel makamların iş birliği sonucunda, internette paylaştığı yemek videolarında yüzünü göstermemesine rağmen, dövmelerinden teşhis edilen Biart, 24 Mart'ta Boca Chica kentinde gözaltına alındı.

Marc Feren Claude Biart, bugün ülkesine iade edilerek, güvenlik güçleri eşliğinde Milano'ya getirildi.

Biart hakkında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasından 2014'ten bu yana yakalama emri bulunuyordu.

Diğer yandan, İtalyan güvenlik güçleri, bugün Portekiz'in başkenti Lizbon'da Ndrangheta'nın bir başka önde gelen ve aranan isimi 43 yaşındaki Francesco Pelle'nin teşhis edilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yakalanmasını sağladı.

İtalya'da Kalabriya bölgesinin hakim suç örgütü olan Ndrangheta'nın, Avrupa uyuşturucu ticaretinin kontrolü sayesinde yıllar içinde İtalya'nın en güçlü ve en zengin mafyası haline geldiği belirtiliyor.

Güvenlik güçleri, Ndrangheta, İtalyan, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalyan kaçak mafya üyesini internette paylaştığı yemek videoları ele verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uzun süredir hastalıkla boğuşan Neslihan Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti Uzun süredir hastalıkla boğuşan Neslihan Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti Serkan Yetkin ve Cem Dizdar'ın tartışması sosyal medyaya damga vurdu Serkan Yetkin ve Cem Dizdar'ın tartışması sosyal medyaya damga vurdu MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması: Faaliyetlere il bazlı kararlarla devam edilecek MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması: Faaliyetlere il bazlı kararlarla devam edilecek Beşiktaş'ta Ajdin Hasic milli maçta sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti Beşiktaş'ta Ajdin Hasic milli maçta sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi Hollandalı hakem Ronaldo'nun attığı golü vermeyerek Portekiz'in başını yaktı, şimdi ise bin pişman Hollandalı hakem Ronaldo'nun attığı golü vermeyerek Portekiz'in başını yaktı, şimdi ise bin pişman
Ryan Babel son 50 yılda en uzun süre Hollanda forması giyen futbolcu oldu Ryan Babel son 50 yılda en uzun süre Hollanda forması giyen futbolcu oldu         
23:17
Koronavirüs risk grubu değişen 64 ilin tedbirleri de değişti Koronavirüs risk grubu değişen 64 ilin tedbirleri de değişti         
23:04
Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Kürşat Ayvatoğlu için ev hapsi kararı Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Kürşat Ayvatoğlu için ev hapsi kararı         
22:41
İki eltinin kaçtığı 'yufkacı Muammer' hakkında yeni iddia! Mağdurlar Esra Erol'da konuştu İki eltinin kaçtığı 'yufkacı Muammer' hakkında yeni iddia! Mağdurlar Esra Erol'da konuştu         
22:36
Oğlunu öldürmekten 7.5 yıl ceza alan baba tahliye oldu, eşi karara isyan etti Oğlunu öldürmekten 7.5 yıl ceza alan baba tahliye oldu, eşi karara isyan etti         
21:26
Silahla vurulan Cumhuriyet Savcısı'nın annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler: Yavruma komplo kurmuşlar Silahla vurulan Cumhuriyet Savcısı'nın annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler: Yavruma komplo kurmuşlar         
20:25
Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı         
19:38
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı         
17:09
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı         
14:29
Yenidünya hasadı başladı, üretici fiyattan dolayı bayram ediyor: Kilosu 30 lira Yenidünya hasadı başladı, üretici fiyattan dolayı bayram ediyor: Kilosu 30 lira         
13:14
Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var         
10:32
Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada         
09:50
Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı         
09:23
Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti         
08:32
Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 23:34:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalyan kaçak mafya üyesini internette paylaştığı yemek videoları ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei