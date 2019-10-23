Son Dakika Haberleri: İtalyan Kilisesi'ne uyuşturucu operasyonu kamerada
Son Dakika 3. Sayfa İtalyan Kilisesi'ne uyuşturucu operasyonu kamerada

İtalyan Kilisesi'ne uyuşturucu operasyonu kamerada

41 dakika önce

İtalyan Kilisesi'ne uyuşturucu operasyonu kamerada Operasyonda 3 kişi gözaltına alındıEDİRNE - Edirne'de restorasyonu sonrası kullanım hakkı bir ilkokula devredilen ancak kullanılmayan İtalyan Kilisesi'ndeki uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İtalyan Kilisesi'ne uyuşturucu operasyonu kamerada

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

EDİRNE - Edirne'de restorasyonu sonrası kullanım hakkı bir ilkokula devredilen ancak kullanılmayan İtalyan Kilisesi'ndeki uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Dilaverbey Mahallesi'nde İstiklal İlkokulu yanında bulunan İtalyan Kilisesi'nin camlarını kırıp içeriye giren madde bağımlılarının olduğu ihbarı Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen bekçilerin kilisenin içerisinde bazı şahısların olduğunu belirleyerek takviye ekip istemesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede kiliseye gelen ekipler, adeta kilisenin etrafında etten duvar ördü. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından kilisenin içerisine giren bekçiler, 3 kişiyi uyuşturucu madde kullanırken yakalayıp gözaltına aldı. Narkotik ekipleri tarafından kilisenin içerisinde yapılan incelemede ele geçirilen uyuşturucu maddelere ise el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İtalyan Kilisesi'ne uyuşturucu operasyonu kamerada

Edirne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:34 Kaynak: İHA
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