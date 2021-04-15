İtalyan Kültür'den 'Dante Yılı'na özel etkinlik - Son Dakika

İtalyan Kültür'den 'Dante Yılı'na özel etkinlik

15.04.2021 14:29
İtalyan Kültür'den 'Dante Yılı'na özel etkinlik, System.String[]

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, Dante Alighieri'nin 700'üncü ölüm yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 'Dante ile Yaşam Yolunda' okuma dizilerine başladı.

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, Dante Alighieri'nin 700'üncü ölüm yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 'Dante ile Yaşam Yolunda' okuma dizilerine başladı. İlk okuma Cehennem'in ilk kantosu üzerine gerçekleştirildi. Etkinliğe İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo, Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Özkan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İlhan Karasubaşı, Tiyatro Sanatçısı Nuri Karadeniz ve çok sayıda davetli katıldı.

"Dante ile başladık, Yunus Emre ile devam edeceğiz"

Webinarda bir konuşma yapan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani şöyle konuştu: "Türk halkının edebiyat geleneği çok eskiye dayanıyor. Bu etkinlik, Dante'yi Türk halkına daha iyi tanıtmak için çok güzel bir fırsat. İlahi Komedya Türk diline oldukça başarılı çevrilmiş bir eser. Bu proje çok kıymetli bir iş birliği ile başladı. Ankara Üniversitesi'nin öğretim üyeleri ile aynı zamanda İstanbul'dan bazı sanatçılar iş birliğimize katıldı ve bu sayede bu projeyi hayata geçirebildik. Dante'nin vefatının 700'üncü yılını idrak ediyoruz. Ülke olarak en üst düzeyde saydığımız şairin anılması için Türkiye'de de etkinlikler organize ediyoruz. İlahi Komedya çok beğenilmiş bir eser. Bana göre kültürel anlamda tüm dünyaya büyük katkılarda bulundu. Dante'nin şahsiyeti ise tanınmaya değer. 2021'in aynı zamanda başka önemli faaliyetlere de sahne olacağını söylemek istiyorum. Sadece Dante ile değil, Yunus Emre ile de devam edeceğiz. Edebiyatın orta çağının en üst düzey iki temsilcilerini bu yıl düzenlenecek özel etkinliklerle daha iyi anlama fırsatı bulacağız."

"Dante'yi Türk halkına daha iyi anlatmak istiyoruz"

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo ise, "Dante ile bir yola çıkmış bulunuyoruz. 8 eleştirel dramatize edilmiş ders dizesi olarak İlahi Komedya'nın kantolarını sunacağız. Cehennem'in birinci kantosu ile başladık. Profesör Sayın İlhan Karasubaşı ve Sayın Nuri Karadeniz bizlerle. Türkçe yapmayı tercih etmemizin nedeni Sayın Büyükelçimizin de ifade ettiği gibi İlahi Komedya'yı ve Dante'yi Türk halkına ve öğrencilerine daha yakın hale getirmek ve daha iyi anlatmak. Burada bizlerden desteklerini esirgemeyen ve bu özel etkinlik için bilgi birikimini ve emeğini paylaşan Türk sanatçılara ve öğretim üyelerine içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Özkan da "Dante ve Yunus Emre'nin 700'üncü ölüm yıl dönümlerini aynı dönemde anmak bizim için hem çok büyük bir onur hem de çok sevindirici bir vesile. Bu iki büyük, kendi dillerine muazzam katkıları olmuş olan şairi anmak için Sayın Müdürümüz Schirmo ve Ankara Üniversitesi'nin değerli hocalarının katkılarıyla yapılan bu etkinlik umuyorum ki Dante severin hoşuna gidecek ve Dante'yi henüz tanıma fırsatına erişememiş kişilere de bir ilham kaynağı olacak." dedi.

Konuşmaların ardından 'Cehennemin İlk Kantosu'nun okuması ve yorumlaması gerçekleştirildi. Etkinlik, Tiyatro Sanatçısı Nuri Karadeniz'in okuması ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi İlhan Karasubaşı'nın yorumlamalarıyla son buldu. İtalyan Kültür Merkezi'nin 'Dante ile Yaşam Yolunda' etkinlikleri yıl boyu sürecek. Bir sonraki etkinlik 10 Mayıs'ta Cehennemin Beşinci Kantosu ile devam edecek. Etkinlikler İstanbul İtalyan Kültür Merkezi'nin web sayfasından ve sosyal medya kanallarından takip edilebilecek.

İtalyan Kültür'den 'Dante Yılı'na özel etkinlik

İstanbul, İtalyan, Ankara, Dante, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İtalyan Kültür'den 'Dante Yılı'na özel etkinlik - Son Dakika Magazin


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