İtalyan kulübü Juventus, milli futbolcu Merih Demiral ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
50 dakika önce
İtalyan kulübü Juventus, milli futbolcu Merih Demiral ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:45 Kaynak: AA
İtalyan kulübü Juventus
, milli futbolcu Merih Demiral ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
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