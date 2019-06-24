İtalyan mafya liderlerinden Morabito Uruguay'da hapishaneden firar etti
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Uruguay İçişleri Bakanlığı, İtalya'nın güneyindeki Reggio Calabria bölgesinde faaliyet gösteren mafya yapılanması "Ndrangheta"nın elebaşılarından Rocco Morabito'nun, ülkede tutuklu bulunduğu hapishaneden kaçtığını bildirdi.
Uruguay İçişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:20 Kaynak: AA
, İtalya
'nın güneyindeki Reggio Calabria
bölgesinde faaliyet gösteren mafya yapılanması "Ndrangheta"nın elebaşılarından Rocco Morabito'nun, ülkede tutuklu bulunduğu hapishaneden kaçtığını bildirdi.
Uruguaylı yetkililer, 2017'de başkent Montevideo'da yakalanan ve İtalya'ya iade edilmek üzere tutuklu bulunan 53 yaşındaki Morabito ve diğer 3 mahkumun hapishanenin çatısındaki bir boşluktan firar ettiğini belirtti.
Savcılar, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan mahkum edilen ve cezaevinde ülkesi İtalya'ya iade edilmeyi bekleyen Morabito'nun, Güney Amerika
ile İtalya'nın Milano
şehri arasındaki kaçakçılık faaliyetlerinde büyük rol oynadığını kaydetti.
İtalya'da 1994'den bu yana aranan Morabito, 23 senenin ardından 2017'de Montevideo'da kaldığı otelde yakalanmıştı.
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