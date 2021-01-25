İtalyan makarnasına buğday Gaziantep'ten - Son Dakika

İtalyan makarnasına buğday Gaziantep'ten

25.01.2021 10:57

(GAZİANTEP - ÖZEL İtalyan makarnasına buğday Gaziantep'ten Gaziantep'in Araban ovasında yetiştirilen makarnalık sert buğdaylar başta İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

(GAZİANTEP - ÖZEL İtalyan makarnasına buğday Gaziantep'ten

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ovasında yetiştirilen makarnalık sert buğdaylar başta İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Gaziantep'in Araban ovasında yetişen ve yıllık 100 bin tondan fazla buğday veren aroması ile proteini açısından zengin olan makarnalık sert buğdayı makarnaya ayrı bir lezzet katıyor. Burada yetişen buğdaylar, makarnasıyla ünlü İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, hem Gaziantepli firmalar hem de İtalyanların ürettiği makarnaların buğdayının Araban ovasında yetişen buğday olduğunu belirtti.

"Yıllık 100 bin ton buğday alıyoruz"

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun yıllık 100 bin ton buğday aldıklarını ifade ederken, " Türkiye'nin en kaliteli makarnalık buğdayı Araban ovasında yetiştirilir. Buranın buğdayı dünyanın en iyileri arasındadır. Özellikle makarnalık sert buğday yaklaşık 130 bin dönüm alanda ekimini yapıyoruz. dönümüne 700-800 kilo buğday veriyor. Buda bizim senelik 100 bin tondan fazla buğday aldığımız anlamına geliyor. Tohum alt birliğine tohum olarak ta üretim yapıyoruz. Tohumda yetiştiriyoruz" dedi.

"İtalyanların makarnası bizim buğdayla yapılıyor"

İtalyanların meşhur makarnasının araban buğdayı ile yapıldığını ifade eden Altun, "Özellikle Avrupalılar bizim buğdayı alıp kendi buğdaylarına katarak maya olarak kullanıyor. Çünkü bizim buğdayımızın aroması, proteini yüksektir. Özellikle İtalyanlara ihracat ediyoruz. Avrupa'nın birçok ülkesi bizim buğdayımızı alıyor. Hatta dünyanın en kaliteli makarnasını üreten İtalyanlar makarnalarında bizim buğdayı alarak kullanıyor" şeklinde konuştu.

"Buğdayımız Türkiye'de birincidir"

Çiftçi Seydi Vakkas Kaya ise, "Buğdaylarımız yeşerdi şuanda durumu çok iyidir. Zaten ovamızda yetişen sert buğday Türkiye'de birincidir.

İtalyan makarnasına buğday Gaziantep'ten
İtalyan makarnasına buğday Gaziantep'ten
İtalyan makarnasına buğday Gaziantep'ten
İtalyan makarnasına buğday Gaziantep'ten

Gaziantep, İtalyan, İtalya, Buğday, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İtalyan makarnasına buğday Gaziantep'ten - Son Dakika Ekonomi


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