Son Dakika › Dünya › İtalyan Meclisi'nde söz alan vekil sevgilisine evlilik teklifi etti; Başkan 'yersiz' buldu - Son Dakika Dünya
İtalyan Meclisi'nde söz alan vekil sevgilisine evlilik teklifi etti; Başkan 'yersiz' buldu
6 saat önce
İtalya Temsilciler Meclisi, deprem sonrası yapılaşma hakkında hararetli müzakereler sürerken ilginç bir ana sahne oldu: Meclis Başkanı'ndan söz alan milletvekili Flavio Di Muro, sevgilisine evlenme teklifi etti.
İtalya Temsilciler Meclisi, deprem sonrası yapılaşma hakkında hararetli müzakereler sürerken ilginç bir ana sahne oldu: Meclis Başkanı'ndan söz alan milletvekili Flavio Di Muro, sevgilisine evlenme teklifi etti. Vekilin bu hareketi Meclis Başkanı tarafından pek de 'romantik' bulunmadı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:57
Ödüllü öğretmen, öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi Son dakika: Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracak Son dakika: Londra Köprüsü'nde bıçaklı kavga, polis saldırganı vurarak yakaladı Rusya'da vatandaşları şaşkına uğratan görüntünün sırrı ortaya çıktı