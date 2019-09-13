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İtalyan menarini grup ceo'su elçin barker ergun oldu

53 dakika önce

Menarini olarak faaliyet gösteren ilaç firması Menarini Grup'un 136 ülkede 17 bin 600'den fazla çalışanıyla yürüttüğü tüm operasyonların yöneticiliğine Elçin Barker Ergun atandı.

İtalyan menarini grup ceo'su elçin barker ergun oldu, System.String[]

Menarini olarak faaliyet gösteren ilaç firması Menarini Grup'un 136 ülkede 17 bin 600'den fazla çalışanıyla yürüttüğü tüm operasyonların yöneticiliğine Elçin Barker Ergun atandı.

Menarini Grup Yönetim Kurulu Başkanı Eric Cornut, Ergun'un ekibe katılmasının coğrafi ve tedavi alanlarında devam eden gelişim açısından çok değerli olduğunu belirtti.

İlaç sektöründe 20 yıldan fazla süredir ticari, finansal ve inovasyon alanlarında global, bölgesel ve yerel yöneticilikler yapan Ergun da, Menarini Grup'un global seviyede hayranlık uyandıran bir şirket olduğunu ve bu gruba katılmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

Elçin Barker Ergun, İngiltere ve Hollanda'da sekiz yıl boyunca teknoloji sektöründe yer aldıktan sonra ilaç sektörüne geçiş yaparak Smithkline Beecham'da CFO görevini üstlendi. Merck KGaA'nın sağlık hizmetleri alanında üst düzey yönetici gibi pozisyonlarda görev alarak global sorumluluklar üstlendi.

INSEAD tarafından MBA derecesine sahip bir mühendis olan Ergun, ilaç sektöründe 20 yılı aşkın süredir ticari, finansal ve inovasyon alanlarında global, bölgesel ve yerel yöneticilikler yaptı. (Fotoğraflı)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:49 Kaynak: DHA
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