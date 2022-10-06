İtalyan mozaik sanatçısı Menossi'den BİK Şube Müdürü Oranlı'ya ziyaret - Son Dakika
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İtalyan mozaik sanatçısı Menossi'den BİK Şube Müdürü Oranlı'ya ziyaret

06.10.2022 13:41
İtalyan mozaik sanatçısı Menossi'den BİK Şube Müdürü Oranlı'ya ziyaret

İtalyan mozaik sanatçısı Giulio Menossi, Basın İlan Kurumu (BİK) Adana Şube Müdürü Çetin Oranlı'yı ziyaret etti.

İtalyan mozaik sanatçısı Giulio Menossi, Basın İlan Kurumu (BİK) Adana Şube Müdürü Çetin Oranlı'yı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Oranlı makamında ağırladığı Menossi'ye kurumun çalışmalarını anlattı.

Menossi de kentte 19 Eylül-3 Ekim'de düzenlenen ve sanat yönetmenliğini yaptığı Uluslararası Adana Mozaik Sempozyumu hakkında bilgi verdi.

Organizasyonun temasının, Yaşar Kemal'in aynı adlı romanından esinlenilerek "Yer Demir Gök Bakır" olarak belirlendiğini anımsatan İtalyan mozaik sanatçısı, çağdaş sanatların gelişmesine ve yayılmasına katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Çetin Oranlı, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalyan mozaik sanatçısı Menossi'den BİK Şube Müdürü Oranlı'ya ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İtalyan mozaik sanatçısı Menossi'den BİK Şube Müdürü Oranlı'ya ziyaret - Son Dakika
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