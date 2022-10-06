Menossi de kentte 19 Eylül-3 Ekim'de düzenlenen ve sanat yönetmenliğini yaptığı Uluslararası Adana Mozaik Sempozyumu hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Çetin Oranlı, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İtalyan mozaik sanatçısı Menossi'den BİK Şube Müdürü Oranlı'ya ziyaret - Son Dakika

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