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İtalyan mühendisler dalış maskesini solunum cihazına dönüştürdü; proje internetten indirilebilir
6 saat önce
Dünyada yeni tip koronavirüs salgınında en çok can veren ülke İtalya'da hastanelerde yeterince suni solunum cihazı bulunmuyor. Bu sorun karşısında Decathlon spor mağazalarında satılan su altı keşif maskelerinin bu görevi yerinde getirebileceği ortaya çıktı
Son aylarda Covid-19 salgını ile daha önce karşı karşıya kalmadığımız sorunlara beklenmedik çözümler ortaya çıkıyor.
Dünyada yeni tip koronavirüs salgınında en çok can veren ülke İtalya'da hastanelerde yeterince suni solunum cihazı bulunmuyor. Bu sorun karşısında Decathlon spor mağazalarında satılan su altı keşif maskelerinin bu görevi yerinde getirebileceği ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:32
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