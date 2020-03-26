İtalyan mühendisler dalış maskesini solunum cihazına dönüştürdü; proje internetten indirilebilir

Son aylarda Covid-19 salgını ile daha önce karşı karşıya kalmadığımız sorunlara beklenmedik çözümler ortaya çıkıyor.



Dünyada yeni tip koronavirüs salgınında en çok can veren ülke İtalya'da hastanelerde yeterince suni solunum cihazı bulunmuyor. Bu sorun karşısında Decathlon spor mağazalarında satılan su altı keşif maskelerinin bu görevi yerinde getirebileceği ortaya çıktı.