İtalyan Mutfağı Haftası, sanal yemek organizasyonu ile kutlandı - Son Dakika

İtalyan Mutfağı Haftası, sanal yemek organizasyonu ile kutlandı

30.11.2020 12:09
İtalyan Mutfağı Haftası, sanal yemek organizasyonu ile kutlandı, System.String[]

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği, bu yıl 5'incisi düzenlenen İtalyan Mutfağı Haftası'nı dünyaca ünlü yönetmen Federico Fellini'nin 100'üncü yaşı anısına hazırladığı özel menü ile kutladı.

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği, bu yıl 5'incisi düzenlenen İtalyan Mutfağı Haftası'nı dünyaca ünlü yönetmen Federico Fellini'nin 100'üncü yaşı anısına hazırladığı özel menü ile kutladı.

Pandemi nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilen etkinliğin özel menüsü ünlü şef Carlo Bernardini imzası taşıyor. Etkinliğe İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, Genel Sekreter Fatih Ayçin, şef Carlo Bernardini ve üyeler katıldı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, etkinlikte yaptığı konuşmada, zorlu günlerde İtalyan ve Türk girişimcileri desteklemek için çabalayan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği'ne teşekkür etti.

Gaiani, "Biz İtalyanlar Türk arkadaşlarımız gibi yaptığımız her şeye duygularımızı ve heyecanlarımızı katarız. Sanal olarak da olsa bu organizasyonun bir parçası olmak beni mutlu ediyor. İtalyan mutfağı Türkiye'de, Türk mutfağı da İtalya'da çok seviliyor. Eminim ki kısa süre içerisinde Türk mutfağı da kendini daha iyi tanıtmayı başaracak. Zira sadece gelenekler ya da ürün çeşitliliği özelinde düşünmüyorum. Akdenizli yapımız, sağlıklı ve lezzetli beslenme olarak dünyaya yayılacak." diye konuştu.

"Dünyadaki tüm İtalyan şefleri aslında İtalyan yaşam tarzının birer elçisidir"

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini de bu sene organize ettikleri ikinci yemek olduğunu, pandeminin ilk dalgasında Cerrahpaşa doktorları ve sağlık çalışanları için yine Carlo Bernardini ile beraber bir yemek ikramı yaptıklarını anlattı.

Manzini, şunları kaydetti:

"Şimdi salgında ikinci dalgayı yaşıyoruz. Bu sene Federico Fellini'nin 100'üncü doğum gününü kutluyoruz. Yönetmenin 'La Dolce Vita' filminde Anita Ekberg ve Marcello Mastroianni'nin Trevi çeşmesinin içinde bir sahnesi var ki dünyada birçok insanın kafasına kazındı. Bu da İtalyan güzel hayat tarzının en önemli simgelerinden bir tanesi oldu. Umarım bu çeşmeyi görmeyenler seyahat etme imkanı bulunca gider. Dünyadaki tüm İtalyan şefleri aslında İtalyan yaşam tarzının birer elçisidir. O şekilde de davranıyorlar. İki Akdeniz ülkesi olarak zevklerimiz aslında oldukça yakın. Tabii burada bir rekabet söz konusu değil. Ne kadar feraset varsa dünya o kadar güzeldir. Türkiye ve İtalya, pandemi sürecinin başından bu yana ülkeler arası iş birliğine vurgu yaptı. Küresel felaketi geride bırakmak için global anlamda tek sesli bir duruş sergilememiz gerekiyor."

Etkinliğin özel menüsüne imza atan İtalyan şef Carlo Bernardini ise "Menüyü Federico Fellini'nin bölgesi olan Rimini'den gelen ürünlerle hazırlamayı denedik. Türkiye'de bulabildiğimiz ürünler oldu fakat bazı malzemeleri İtalya'dan getirttik. Umuyorum dengeli bir menü olmuştur. Basit bir görev değildi. Yemeği pişirmek, yemeğin özelliğini bozmadan herkesin evine ulaştırmak, sizlerin ısıtması, tabağa koyması, sosu eklemesi, detayları düşünmek kritik öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Federico Fellini, Ticaret, İtalyan, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İtalyan Mutfağı Haftası, sanal yemek organizasyonu ile kutlandı - Son Dakika Ekonomi


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