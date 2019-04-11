Son Dakika Haberleri: İtalyan Parlamentosu'nun Kararı Yok Hükmünde"

İtalyan Parlamentosu'nun Kararı Yok Hükmünde"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Parlamentosu'nun hükümetten 1915 olaylarını "sözde Ermeni soykırımı" olarak tanımasını isteyen kararının "yok hükmünde" olduğunu bildirdi.

İtalyan Parlamentosu'nun Kararı Yok Hükmünde
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Parlamentosu'nun hükümetten 1915 olaylarını "sözde Ermeni soykırımı" olarak tanımasını isteyen kararının "yok hükmünde" olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tarihi siyasallaştıran tüm girişimler gibi İtalyan Temsilciler Meclisi'nin bu kararı da yok hükmünde. İtalyan Meclisi'nin, yabancı düşmanı Lega Partisi'nin AP seçimlerindeki oyunu artırmak maksadıyla sahnelediği oyuna alet olması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

İtalya'daki koalisyon hükümetinden "sözde Ermeni soykırımını resmi olarak tanıması ve bunu uluslararası alanda savunmasını" isteyen önerge, 43 çekimsere karşı 382 evet oyuyla kabul edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:48 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Güncel
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