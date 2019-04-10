Son Dakika Haberleri: İtalyan Parlamentosu'nun Tarihimizi Çarpıtma Girişimini Kınıyoruz"

İtalyan Parlamentosu'nun Tarihimizi Çarpıtma Girişimini Kınıyoruz"

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 1915 yılında yaşanan olayların "sözde Ermeni soykırımı" olarak tanınması talebiyle İtalya Parlamentosu'na bir önerge sunulmasını kınadı.

İtalyan Parlamentosu'nun Tarihimizi Çarpıtma Girişimini Kınıyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 1915 yılında yaşanan olayların "sözde Ermeni soykırımı" olarak tanınması talebiyle İtalya Parlamentosu'na bir önerge sunulmasını kınadı.

Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İtalya Parlamentosu'nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz. Bu kısır, düşmanca ve müessif bir yaklaşımdır. Birbirimizin anılarına saldırmak yerine hep birlikte gerçeğin hikayelere üstün gelmesini sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:23 Kaynak: AA
Twitter, Fahrettin Altun, İtalya, Güncel
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