İtalyan Parlamentosu'nun Tarihimizi Çarpıtma Girişimini Kınıyoruz"
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 1915 yılında yaşanan olayların "sözde Ermeni soykırımı" olarak tanınması talebiyle İtalya Parlamentosu'na bir önerge sunulmasını kınadı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:23 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun
, 1915 yılında yaşanan olayların "sözde Ermeni soykırımı" olarak tanınması talebiyle İtalya
Parlamentosu'na bir önerge sunulmasını kınadı.
Altun, sosyal medya hesabı Twitter
'dan yaptığı paylaşımda, "İtalya Parlamentosu'nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz. Bu kısır, düşmanca ve müessif bir yaklaşımdır. Birbirimizin anılarına saldırmak yerine hep birlikte gerçeğin hikayelere üstün gelmesini sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.
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