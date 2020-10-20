İtalyan Pegasolift artık Türk markası oldu; seri üretim başlıyor

' Ali ve Nesimi Fatinoğlu tarafından 1987 yılında temelleri atılan Fatinoğlu Holding, 100 milyon Euro yatırımla taşıma ve istifleme sektöründe faaliyet gösteren İtalyan Pegasolift'i satın aldı. Satın almaya ilişkin konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Nesimi Fatinoğlu, 'Akhisar
'daki tesisimizde hem elektrikli forklifti hem manuel transpalet hem de istifleme makineleri üreteceğiz. Diğer yaptığımız ürünleri pazarlamak açısından Pegasolift'e ihtiyacımız vardı. O yüzden şirketi komple satın aldık, söküp Akhisar'a monte ettik. Taşınma işlemleri bitti yakın zamanda seri üretime başlayacağız' dedi. Sanica markasıyla 5 ana işkolunda faaliyet yürüten Fatinoğlu Holding, 2019'da deneme mahiyetinde başladığı forklift üretimini ileri seviyeye çıkaran ve 3 ayrı fabrikaya dönüştürerek son olarak İtalya'da Pegasolift şirketini satın aldı. Manisa
Akhisar'da faaliyete geçirdiği 48 bin metrekare alan üzerinde kurulu taşıma ve istifleme tesislerinde üretim yapısının tamamlandığını belirten Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Fatinoğlu
ise, Sanica ve Pegasolift markasıyla bu alanda dünyanın önemli oyuncularından biri olacaklarını aktardı. PEGASOLİFT'İN TAŞINMA SÜRECİ BİTTİ ÜRETİM BAŞLIYORFatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nesimi Fatinoğlu, 'Yeni nesil elektrikli forklift üretiyoruz, son dönemde Türkiye
'nin acil ihtiyacı olan bir üründü. Çevre dostu, kapalı mekanlarda kullanılma zorunluluğu olan ekonomik bir ürün. Yatırım kendini 2 yılda amorti ediyor. İşletme giderleri az, kullanımı son derece kolay ve rahat. Ürünün yerlilik oranını yüzde 85'e çıkaracağız. Akhisar'a büyük bir yatırım yapıyoruz. Akhisar'da hem elektrikli forklifti hem manuel transpaleti hem de istifleme makinelerini üreteceğiz. Diğer yaptığımız ürünleri pazarlamak açısından Pegasolift'e ihtiyacımız vardı. O yüzden şirketi komple satın aldık, söküp Akhisar'daki tesislerimize monte ettik. Taşınma işlemleri bitti yakın zamanda üretime başlayacağız' diye konuştu. 'ÇİNLİLERLE REKABET EDİYORUZ?Talep çok olunca üretim adetlerini yükselttiklerini aktaran Fatinoğlu, 'Elektrikli forklifti ilk başta bin 200 adet üretmeyi planlıyorduk ama talep çok o yüzden 4 katı bir üretim yapacağız. İstif makinelerinde zaten kapasitemiz çok yüksek. Yerli transpalette de ilk başta 500 bin adet üretmeyi planladık. Dünya genelinde Çinlilerle rekabet ediyoruz, o yüzden onlardan çok daha yüksek kapasiteli tesis kurmamız gerekiyordu. Bu üretimleri tamamen robotik sistemlerle yapacağız' ifadelerini kullandı. '2020'DE YÜZDE 35 BÜYÜDÜK?Pandemiye rağmen 2020'yi yüzde 35 büyümeyle kapattıklarını söyleyen Fatinoğlu, 'Geleceğe de umutla bakıyoruz daha hızlı bir büyüme trendine gireceğimize inanıyorum. Ürünlerimizin yüzde 72'sini ihraç ediyoruz. İstif makineleri grubunda da aynı ihracat oranına ulaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü ürüne Avrupa
'nın da ihtiyacı var. Çin'e alternatif daha teknolojik ürünle piyasaya çıkacağız. Avrupa'da da iyi bir pazar yakalayacağımız kanısındayız. Pegasolift olarak Kasım 15'te seri üretime geçeceğiz gibi planlama yaptık. Yıl sonunda ise transpalette seri üretime geçeceğiz. Elektrikli forklifte ise kasım başında tam kapasite üretim yapacağız' dedi. '5 SEKTÖRDE VARIZ?Pegasolift'in 95 ülkede 970'in üzerinde satış noktası olduğunu söyleyen Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Fatinoğlu ise satın almaya ve şirketin çalışma alanlarına dair şöyle konuştu: '5 sektörde varız, banyo grubunda küvet, duşakabin, jakuzi ve gömme rezervuar üretiyoruz. Mobilya ve aydınlatma sektörüne cam tedariki yapıyoruz. Boru grubunda ise yer altı ve yer üstü plastik boru gruplarının tamamını üretiyoruz. Isı grubunda panel radyatör, kombi ve dekoratif havlupan yapıyoruz. Panel radyatörde dünyada ilk 3'teyiz, banyo küveti grubunda ilk 5'teyiz. Bu 4 ana grubun yanında 5'inci gruba da girdik bu da istifleme makineleri grubu, bu alanı incelediğimiz zaman Türkiye'de istifleme makinelerinin üretiminin olmadığını gördük. Tamamı yurt dışından ithal ediliyordu, 50'nin üzerinde yabancı marka vardı. Pazara giriş yaptık ve elektrik forklifti satın aldığımız tesisle Türkiye'ye kazandırdık. Manisa Akhisar'daki tesissimizde elektrikli forklift üretimi yapmaktayız. Manuel transpalette Türkiye'de hiç üretilmiyordu, büyük tesis kurduk ve Türkiye'nin ihtiyacının 3 katı üretim yapıyoruz. Elektrikli transpalet üretimi için de dünyanın en büyük markalarından biri olan İtalyan firması Pegasolift'i satın aldık. Firmanın merkezi İtalya'nın Verona
şehriydi, 30 yıllık bir firma, 95 ülkede 970'in üzerinde distiribütör ve satış noktası var. Bizim için önemli olan ürünün özelliği ikincisi ürünün sağlamlığı üçüncüsü ise bunun satılabilir olmasıdır. Bize maliyeti ise 100 milyon Euro'yu buldu.?
- İstanbul