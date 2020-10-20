İtalyan Pegasolift artık Türk markası oldu; seri üretim başlıyor - Son Dakika

İtalyan Pegasolift artık Türk markası oldu; seri üretim başlıyor

20.10.2020 11:00
İtalyan Pegasolift artık Türk markası oldu; seri üretim başlıyor, System.String[]

' Ali ve Nesimi Fatinoğlu tarafından 1987 yılında temelleri atılan Fatinoğlu Holding, 100 milyon Euro yatırımla taşıma ve istifleme sektöründe faaliyet gösteren İtalyan Pegasolift'i satın aldı.

' Ali ve Nesimi Fatinoğlu tarafından 1987 yılında temelleri atılan Fatinoğlu Holding, 100 milyon Euro yatırımla taşıma ve istifleme sektöründe faaliyet gösteren İtalyan Pegasolift'i satın aldı. Satın almaya ilişkin konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Nesimi Fatinoğlu, 'Akhisar'daki tesisimizde hem elektrikli forklifti hem manuel transpalet hem de istifleme makineleri üreteceğiz. Diğer yaptığımız ürünleri pazarlamak açısından Pegasolift'e ihtiyacımız vardı. O yüzden şirketi komple satın aldık, söküp Akhisar'a monte ettik. Taşınma işlemleri bitti yakın zamanda seri üretime başlayacağız' dedi. Sanica markasıyla 5 ana işkolunda faaliyet yürüten Fatinoğlu Holding, 2019'da deneme mahiyetinde başladığı forklift üretimini ileri seviyeye çıkaran ve 3 ayrı fabrikaya dönüştürerek son olarak İtalya'da Pegasolift şirketini satın aldı. Manisa Akhisar'da faaliyete geçirdiği 48 bin metrekare alan üzerinde kurulu taşıma ve istifleme tesislerinde üretim yapısının tamamlandığını belirten Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Fatinoğlu ise, Sanica ve Pegasolift markasıyla bu alanda dünyanın önemli oyuncularından biri olacaklarını aktardı. PEGASOLİFT'İN TAŞINMA SÜRECİ BİTTİ ÜRETİM BAŞLIYORFatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nesimi Fatinoğlu, 'Yeni nesil elektrikli forklift üretiyoruz, son dönemde Türkiye'nin acil ihtiyacı olan bir üründü. Çevre dostu, kapalı mekanlarda kullanılma zorunluluğu olan ekonomik bir ürün. Yatırım kendini 2 yılda amorti ediyor. İşletme giderleri az, kullanımı son derece kolay ve rahat. Ürünün yerlilik oranını yüzde 85'e çıkaracağız. Akhisar'a büyük bir yatırım yapıyoruz. Akhisar'da hem elektrikli forklifti hem manuel transpaleti hem de istifleme makinelerini üreteceğiz. Diğer yaptığımız ürünleri pazarlamak açısından Pegasolift'e ihtiyacımız vardı. O yüzden şirketi komple satın aldık, söküp Akhisar'daki tesislerimize monte ettik. Taşınma işlemleri bitti yakın zamanda üretime başlayacağız' diye konuştu. 'ÇİNLİLERLE REKABET EDİYORUZ?Talep çok olunca üretim adetlerini yükselttiklerini aktaran Fatinoğlu, 'Elektrikli forklifti ilk başta bin 200 adet üretmeyi planlıyorduk ama talep çok o yüzden 4 katı bir üretim yapacağız. İstif makinelerinde zaten kapasitemiz çok yüksek. Yerli transpalette de ilk başta 500 bin adet üretmeyi planladık. Dünya genelinde Çinlilerle rekabet ediyoruz, o yüzden onlardan çok daha yüksek kapasiteli tesis kurmamız gerekiyordu. Bu üretimleri tamamen robotik sistemlerle yapacağız' ifadelerini kullandı. '2020'DE YÜZDE 35 BÜYÜDÜK?Pandemiye rağmen 2020'yi yüzde 35 büyümeyle kapattıklarını söyleyen Fatinoğlu, 'Geleceğe de umutla bakıyoruz daha hızlı bir büyüme trendine gireceğimize inanıyorum. Ürünlerimizin yüzde 72'sini ihraç ediyoruz. İstif makineleri grubunda da aynı ihracat oranına ulaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü ürüne Avrupa'nın da ihtiyacı var. Çin'e alternatif daha teknolojik ürünle piyasaya çıkacağız. Avrupa'da da iyi bir pazar yakalayacağımız kanısındayız. Pegasolift olarak Kasım 15'te seri üretime geçeceğiz gibi planlama yaptık. Yıl sonunda ise transpalette seri üretime geçeceğiz. Elektrikli forklifte ise kasım başında tam kapasite üretim yapacağız' dedi. '5 SEKTÖRDE VARIZ?Pegasolift'in 95 ülkede 970'in üzerinde satış noktası olduğunu söyleyen Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Fatinoğlu ise satın almaya ve şirketin çalışma alanlarına dair şöyle konuştu: '5 sektörde varız, banyo grubunda küvet, duşakabin, jakuzi ve gömme rezervuar üretiyoruz. Mobilya ve aydınlatma sektörüne cam tedariki yapıyoruz. Boru grubunda ise yer altı ve yer üstü plastik boru gruplarının tamamını üretiyoruz. Isı grubunda panel radyatör, kombi ve dekoratif havlupan yapıyoruz. Panel radyatörde dünyada ilk 3'teyiz, banyo küveti grubunda ilk 5'teyiz. Bu 4 ana grubun yanında 5'inci gruba da girdik bu da istifleme makineleri grubu, bu alanı incelediğimiz zaman Türkiye'de istifleme makinelerinin üretiminin olmadığını gördük. Tamamı yurt dışından ithal ediliyordu, 50'nin üzerinde yabancı marka vardı. Pazara giriş yaptık ve elektrik forklifti satın aldığımız tesisle Türkiye'ye kazandırdık. Manisa Akhisar'daki tesissimizde elektrikli forklift üretimi yapmaktayız. Manuel transpalette Türkiye'de hiç üretilmiyordu, büyük tesis kurduk ve Türkiye'nin ihtiyacının 3 katı üretim yapıyoruz. Elektrikli transpalet üretimi için de dünyanın en büyük markalarından biri olan İtalyan firması Pegasolift'i satın aldık. Firmanın merkezi İtalya'nın Verona şehriydi, 30 yıllık bir firma, 95 ülkede 970'in üzerinde distiribütör ve satış noktası var. Bizim için önemli olan ürünün özelliği ikincisi ürünün sağlamlığı üçüncüsü ise bunun satılabilir olmasıdır. Bize maliyeti ise 100 milyon Euro'yu buldu.?


- İstanbul
İtalyan Pegasolift artık Türk markası oldu; seri üretim başlıyor
İtalyan Pegasolift artık Türk markası oldu; seri üretim başlıyor
İtalyan Pegasolift artık Türk markası oldu; seri üretim başlıyor
İtalyan Pegasolift artık Türk markası oldu; seri üretim başlıyor
İtalyan Pegasolift artık Türk markası oldu; seri üretim başlıyor

Türkiye, Akhisar, Holding, İtalyan, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İtalyan Pegasolift artık Türk markası oldu; seri üretim başlıyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor "Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Son Dakika! Azerbaycan Meclisi'nde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı
Son Dakika! MİT operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütünün Metina sorumlusu öldürüldü Son Dakika! MİT operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütünün Metina sorumlusu öldürüldü         
11:31
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var         
11:14
Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır         
10:49
Eski sevgilisi tarafından özel fotoğrafları sosyal medyadan paylaşılan genç kız isyan etti: Hayatımı bitirdi Eski sevgilisi tarafından özel fotoğrafları sosyal medyadan paylaşılan genç kız isyan etti: Hayatımı bitirdi         
10:47
Babasını öldüren genç, Babasını öldüren genç, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi         
10:35
En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı         
10:05
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Aynı sokakta 7 otomobili soyan hırsızın eline geçen sadece iki gözlük oldu Aynı sokakta 7 otomobili soyan hırsızın eline geçen sadece iki gözlük oldu         
09:37
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor         
09:30
Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması         
09:24
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu         
07:54
Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı         
07:53
6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada 6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada         
21:53
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 11:52:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalyan Pegasolift artık Türk markası oldu; seri üretim başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei