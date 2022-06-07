İtalyan polisinden Kolombiyalı uyuşturucu çetesine ağır darbe

İtalya polisi, Trieste'de piyasa değeri 240 milyon euro olan 4.3 ton kokain ele geçirildiğini ve Kolombiyalı Clan del Golfo uyuşturucu çetesine ağır bir darbe vurulduğunu ifade etti.

İtalyan polisi, Avrupa'daki en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı. İtalya mali polis teşkilatı (Guardia di Finanza) tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 240 milyon euro olan 4.3 ton kokain ele geçirildiği ve Kolombiyalı Clan del Golfo uyuşturucu çetesine ağır bir darbe vurulduğu bildirildi. Operasyonun İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bulgaristan, Hollanda ve Kolombiya olmak üzere 6 ülkede 38 kişi için tutuklama emri çıkarılmasıyla sonuçlanan uluslararası bir soruşturmanın sonunda geldiği belirtildi. Soruşturma 1 yıldan fazla sürerken, polis kokainin yanı sıra 1,85 milyon euro nakit paraya da el koydu.

Uyuşturucu trafiği ortaya çıkarıldı

İtalyan yetkililer çalışmalarının, Ndrangheta mafyasının evi olan Calabria da dahil olmak üzere İtalya'da faaliyet gösteren organize suç örgütleri ile iş birliği olan Güney Amerikalı kokain üreticileri ve Avrupalı alıcılar arasında "yoğun bir ağ trafiği" olduğunu ortaya çıkardığını belirtti.

Polisin geçtiğimiz yıl Mayıs ayından bu yana 19 uyuşturucu teslimatını takip ettiği ve küresel uyuşturucu kaçakçılığı sistemindeki "önemli aracıları" ve "önemli sayıda taşıyıcıyı" belirlediği öğrenildi. - TRIESTE