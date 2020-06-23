- İtalyan polisinin şiddeti- Polis, Tunuslu gençleri birbirlerine tokatlattırdı - Son Dakika

- İtalyan polisinin şiddeti- Polis, Tunuslu gençleri birbirlerine tokatlattırdı

- İtalyan polisinin şiddeti Polis, Tunuslu gençleri birbirlerine tokatlattırdı İtalya'nın Agrigento kentinde polis, Tunuslu iki genci birbirlerine tokatlattırdı.

- İtalyan polisinin şiddeti

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Polis, Tunuslu gençleri birbirlerine tokatlattırdı

ROMA - İtalya'nın Agrigento kentinde polis, Tunuslu iki genci birbirlerine tokatlattırdı. Olayın İtalyan medyasında geniş yankı uyandırmasının ardından polis açığa alındı.

ABD'de siyahi George Floyd'un Amerikan polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından benzer görüntüler İtalya'dan geldi. İtalyan medyasında dolaşan görüntüleri, polis şiddetinin boyut değiştirdiğini gözler önüne serdi. İtalya'nın Agrigento kentinde çekilen görüntülerde, İtalyan polisi İki Tunuslu mülteci genci, polisler ve diğer mültecilerin önünde birbirlerini dövdürdü. Amatör kamera görüntülerinde, İtalyan polisi önce Tunuslu gençlerden birine diğerine tokat atmasını söylüyor. Tunuslu genç, arkadaşına yavaşça bir tokat attıktan sonra polis, tokat atan Tunuslu gence şiddetli bir tokat atarak sert bir şekilde tokat atmasını söylüyor. Gençlerin birbirlerine tokat atmasını söyleyen polis, gençlerin birbirlerine hafif şekilde tokat atmasından memnun olmayarak her iki genci de şiddetli bir şekilde tokatlıyor. Tunuslu gençlerden biri aldığı tokat darbelerinin ardından kulağını tutarak yere oturuyor.

Olayın İtalyan medyasında geniş yankı uyandırmasının ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve polisin açığa aldığı öğrenildi.

Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - İtalyan polisinin şiddeti- Polis, Tunuslu gençleri birbirlerine tokatlattırdı - Son Dakika

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