İtalyan ressam Lithian Ricci'nin Osmanlı hanedanındaki kadın sultanların portrelerinden oluşan "Esinti" sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Nev Galeri Nevmekan Sahil'deki açılışa, çok sayıda sanatseverin yanı sıra Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve ebru sanatkarı Hikmet Barutçugil katıldı.

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar'ın tarih ve kültür şehri olduğuna dikkati çekerek, "Bu güzel şehirde güzel işler yapmak, ayrı bir mutluluk. Lithian Hanım'ın bu sergisi de Üsküdarımızın hanım sultanlar şehri olduğunu pekiştiriyor." dedi.

Türkmen, ayrıca tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ederek, ressam Lithian Ricci ve serginin küratörü Yasemin Aslan Bakiri'ye plaket takdim etti.

Küratör Yasemin Aslan Bakiri de sergide kadın portrelerinin yanında dönemin tarihsel dokusunun da yer aldığına işaret ederek, Türk ve İtalyan kültüründeki farklılık ve benzerliklerin de hissedilebileceğini söyledi.

Ressam Lithian Ricci ise İstanbul'a olan sevgisini resimleriyle göstermeye çalıştığını ifade etti.

Eserlerini Türk kadınlarının estetik ve zarafetine duyduğu hayranlıktan yola çıkarak resmeden İstanbul tutkunu ressam Ricci, kullandığı birbirinden ilginç malzemelerle eserlerine ruh ve farklı bir boyut kazandırıyor.

Küratörlüğünü Yasemin Aslan Bakiri'nin üstlendiği sergide, sanatçının esin kaynağı olan Türk kadınlarının yüzlerinden oluşan eserler de yer alıyor.

Sanatçının hayali ve manevi bir dünyadaki çeşitli insan ve hayvan konularını temsil eden 7 büyük boyutta kağıt üzerine mürekkeple çalıştığı eserleri de sergide yer buluyor.

55 eserin yer aldığı sergi, 5 Ocak 2020'ye kadar ziyaret edilebilecek.