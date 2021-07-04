Üye Girişi
İTALYAN RESSAMLARIN ESERLERİ DOĞUBAYAZIT'TA SERGİDE - Son Dakika

İTALYAN RESSAMLARIN ESERLERİ DOĞUBAYAZIT'TA SERGİDE

04.07.2021 11:13

İŞ insanı Hikmet Eraslan'ın kişisel koleksiyonundaki İtalyan ressamların orijinal eserlerinden oluşan 58 yağlı boya tablo, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı'nda sergileniyor.

İŞ insanı Hikmet Eraslan'ın kişisel koleksiyonundaki İtalyan ressamların orijinal eserlerinden oluşan 58 yağlı boya tablo, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı'nda sergileniyor.

Ağrı Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda ve 'İshak Paşa Sarayı Kültür Sanat Etkinlikleri' projesi kapsamında tabloları sergileyen Hikmet Eraslan, tüm sanatseverleri, Doğubayazıt'ı, İshak Paşa Sarayı'nı ve İtalyan ressamların eserlerini görmeye davet etti.

Dünyaca ünlü top modelleri podyuma çıkartarak Türkiye'nin en büyük moda şovuna da imza atan Hikmet Eraslan, bu kez, İtalyan ressamların eserlerinden oluşan koleksiyonunu doğduğu topraklara, Doğubayazıt'a taşıdı. 'İtalyan Ressamlar Doğubayazıt'ta' sergisi için 17'nci yüzyıldan kalma eşsiz İshak Paşa Sarayı'nda bir açılış töreni düzenlendi. Ağrı Valiliği'nin ilin tanıtımının yanı sıra kültürel değerlerin tanınırlığını sağlamak ve şehrin ekonomik yapısına katkı sunmak amacıyla yaz boyunca düzenleyeceği etkinliklerin bir parçası olan serginin açılışına gösterilen ilgi de yüksek oldu. Ağrı Valisi Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın katılımıyla gerçekleştirilen tören için aralarında ressam Ahmet Güneştekin'in de olduğu çok sayıda özel davetli Doğubayazıt'a geldi. Doğduğu topraklara olan sevgisini her fırsatta dile getiren ve geçen yıl gerçekleştirdiği dijital platform defilesiyle dünyanın dikkatini Doğubayazıt'a çekmeyi başaran Dosso Dossi Holding Ceo'su Hikmet Eraslan, 'Bu bölgenin ekonomi ve turizm açısından kalkınması için hepimizin elinden geleni yapması lazım" dedi.

'YİNE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Geçen yıl Türkiye'nin en ünlü mankenleriyle İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı eteklerinde gerçekleştirdiği dijital platform defilesinin görüntülerini 50'den fazla ülkede yayınladıklarını hatırlatan Hikmet Eraslan, 'Şimdi ise Türkiye'nin en iddialı orijinal İtalyan yağlı boya resim koleksiyonuyla yine Doğubayazıt'tayız. Yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. Böylesi iddialı bir koleksiyon ile Doğubayazıt'ın turizm ve moda dışında sanatla konuşulmasını da sağlayacağız. Tüm sanatseverleri, bu sergi vesilesiyle ülkemizin en güzel köşelerinden biri olan Doğubayazıt'ı, İshak Paşa Sarayı'nı ve İtalyan ressamları görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

'İNSANLARIN İLGİSİNİ BURAYA ÇEKMEK İSTİYORUZ'

Vali Osman Varol, konuşmasında, 'İshak Paşa Sarayı'nda böyle güzel bir etkinlik yapıyor olmaktan çok mutluyuz. İshak Paşa Sarayı'nda bir dizi kültür ve sanat etkinliği yapıyoruz. Bu toprakların birtakım olumsuz olaylarla anılmasının önüne geçmek, güzel memleketimiz Ağrı'yı, Doğubayazıt'ı her zaman hayırlı işlerle, olumlu faaliyetlerle gündeme getirmek istiyoruz. Bu vesileyle gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle insanların ilgisini buraya çekmek istiyoruz. Bölgemizin değerlerini sadece bu bölgeye değil tüm dünyaya mal etmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu etkinliğimize katkısı olan Dosso Dossi Holding'e çok teşekkür ederim. Onlar bu topraklardan çıkmış çok önemli iş insanları. Bu bölgenin kültürle, sanatla ülkemizin ve dünyanın gündemine geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

'DOĞDUKLARI TOPRAKLARI HİÇ UNUTMADILAR'

Belediye Başkanı Savcı Sayan da, İshak Paşa Sarayı'nın güzelliklerinin sanatla buluşmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, "İshak Paşa Sarayı'nı dünyaya anlatmak için bu etkinlikler çok önemli. Yaptığı çalışmalar için Dosso Dossi Holding yöneticilerine çok teşekkür ederim. Doğdukları toprakları hiç unutmadılar" dedi.

İshak Paşa Sarayı'nın tarihi dokusuna zarar vermeden özel olarak düzenlenen alanlarda bir ay süreyle açık kalacak olan 'İtalyan Ressamlar Doğubayazıt'ta' sergisi, sanatseverler tarafından 3 Ağustos tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

İTALYAN RESSAMLARIN ESERLERİ DOĞUBAYAZIT'TA SERGİDE
İTALYAN RESSAMLARIN ESERLERİ DOĞUBAYAZIT'TA SERGİDE
İTALYAN RESSAMLARIN ESERLERİ DOĞUBAYAZIT'TA SERGİDE
İTALYAN RESSAMLARIN ESERLERİ DOĞUBAYAZIT'TA SERGİDE
İTALYAN RESSAMLARIN ESERLERİ DOĞUBAYAZIT'TA SERGİDE
İTALYAN RESSAMLARIN ESERLERİ DOĞUBAYAZIT'TA SERGİDE
İTALYAN RESSAMLARIN ESERLERİ DOĞUBAYAZIT'TA SERGİDE
İTALYAN RESSAMLARIN ESERLERİ DOĞUBAYAZIT'TA SERGİDE
İTALYAN RESSAMLARIN ESERLERİ DOĞUBAYAZIT'TA SERGİDE
İTALYAN RESSAMLARIN ESERLERİ DOĞUBAYAZIT'TA SERGİDE

İshak Paşa Sarayı, Doğubeyazıt, İtalyan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İTALYAN RESSAMLARIN ESERLERİ DOĞUBAYAZIT'TA SERGİDE - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! 12:40 Son Dakika! "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi: Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum Arkadaşını dinlemedi otomobil çarptı! Üst geçidi kullanmayan hemşirenin kaza anı kamerada 12:11 Arkadaşını dinlemedi otomobil çarptı! Üst geçidi kullanmayan hemşirenin kaza anı kamerada Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı 11:24 Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı
Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz 10:56 Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi 10:52 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi 3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen 08:31 3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk"un dolandırıcılık macerası, Bursa'daki bodrum katında başlamış
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı 00:02 Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği 22:24 Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi

Son Dakika Haberleri
12:47 İngiltere'de çocuk kaçırmıştı! 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü
12:40 Son Dakika! "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi: Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum
12:32 Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu
12:10 Arkadaşını dinlemedi otomobil çarptı! Üst geçidi kullanmayan hemşirenin kaza anı kamerada
12:10 Galatasaray, kendi Emre Belözoğlu'sunu buldu: Arda Turan
11:23 Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı
11:19 Burak Elmas, Galatasaray'ın kasasına 20 milyon euroluk kolaylık sağladı
11:12 Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış
10:55 Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz
10:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı
İngiltere'de çocuk kaçırmıştı! 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü İngiltere'de çocuk kaçırmıştı! 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü         
12:47
Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu         
12:33
Galatasaray, kendi Emre Belözoğlu'sunu buldu: Arda Turan Galatasaray, kendi Emre Belözoğlu'sunu buldu: Arda Turan         
12:11
Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış         
11:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı         
10:55
Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor         
10:33
Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı         
08:04
Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı         
22:28
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi         
14:57
İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi         
13:23
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 12:55:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İTALYAN RESSAMLARIN ESERLERİ DOĞUBAYAZIT'TA SERGİDE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement