'İtalyan Robinson Crusoe' 32 yıldır tek başına yaşadığı adadan ayrılıyor - Son Dakika
BBC

'İtalyan Robinson Crusoe' 32 yıldır tek başına yaşadığı adadan ayrılıyor

26.04.2021 14:47
'İtalyan Robinson Crusoe' 32 yıldır tek başına yaşadığı adadan ayrılıyor, System.String[]

İtalya'da bir ıssız adada tek başına yaşayan "Robinson Crusoe" lakaplı Mauro Morandi, yıllardır sürdürdüğü mücadeleye son vererek adadan ayrılacağını açıkladı.

İtalya'da bir ıssız adada tek başına yaşayan "Robinson Crusoe" lakaplı Mauro Morandi, yıllardır sürdürdüğü mücadeleye son vererek adadan ayrılacağını açıkladı.

Sardinya'ya bağlı Budelli adasında 32 yıldır tek başına yaşayan Morandi, yetkililerin kendisini adadan çıkarma çabalarına yıllardır direniyordu. "Budellili Robinson Crusoe" olarak anılan Morandi sonunda dün Facebook'ta yayımladığı mesajında pes ettiğini söyledi.

Adada çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak ününü İtalya dışına taşıyan, hakkında belgeseller yapılan 81 yaşındaki Morandi dünkü mesajında şunları söyledi:

"Yaklaşık 20 yıldır beni buradan göndermek isteyenlere karşı mücadele veriyorum. Ama artık bıktım, gideceğim. Budelli'nin gelecekte de benim 32 yıldır yaptığım gibi korunmasını umuyorum."

İtalya'nın Modena kentinden olan Mauro Morandi, 1989'da çıktığı bir yolculukta katamaranı bozulunca tesadüfen Budelli adasını keşfetmiş. Modena'da beden eğitimi öğretmenliği yaparken şehir hayatını terk edip Polinezya adalarına yerleşmek için çıktığı yolculuğu böylece Budelli adasında son bulmuş.

Budelli adasında yaşayan tek kişi olan ada bekçisi, birkaç gün sonra emekli olarak adadan ayrılacağını söyleyince Morandi Polinezya planlarından vazgeçip Budelli'ye yerleşmiş.

O tarihten bu yana yetkililer birçok kez adada yasa dışı olarak bulunduğu gerekçesiyle Morandi'yi adadan tahliye etmeye çalıştı. Ancak sosyal medyadaki paylaşımlarının da sayesinde büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Morandi, her seferinde imza kampanyaları gibi destek gösterileriyle adada kalmayı başarabildi.

İtalya'nın en güzel adalarından biri

Pembe kumlu plajları, el değmemiş doğasıyla İtalya'nın en güzel adalarından biri kabul edilen Budelli, geçen yıllarda satışa çıkarılınca büyük tepki çekmiş, sonunda ada kamulaştırılarak 2016'da ulusal park ilan edilmişti. La Maddalena Ulusal Parkı'na dahil edilen Budelli'de halen plajda yürümek, kıyıda yüzmek yasak. Adaya ancak teknelerle günübirlik olarak girişine izin verilen turistler sahilde değil bir patikada yürüyebiliyor.

Mauro Morandi, Budelli'de "bekçilik" yaptığı yıllar boyunca bu patikayı temizlemek, ziyarete gelen turistlere adanın ekosistemiyle ilgili bilgi vermek gibi işler de yapmıştı. Yetkililerse Morandi'nin kaldığı bekçi kulübesinde izinsiz olarak değişiklikler de yaptığını öne sürüyordu.

Instagram'da 65 binden fazla takipçisi var

Adada çektiği fotoğrafları Instagram'da paylaşan Morandi'nin 65 binden fazla takipçisi bulunuyor. Takipçileri, adadan ayrılacağını açıklaması üzerine Morandi'ye "Neden İtalya'da iyi bir şey yapan insanlara karşı çıkılıyor?", "Hayatın boyunca sahili korudun, teşekkürü bu mu! Bu tam bir adaletsizlik" gibi destek mesajları yazdı.

"Budellili Robinson Crusoe" Mauro Morandi ise Budelli yakınlarındaki La Maddalena adasında bir apartman dairesine taşınacağını ama yaşam tarzını pek değiştirmeyeceğini söyledi:

"Kasabanın dışında yaşayacağım, sadece alışveriş için kasabaya gideceğim, geri kalan zamanda kendi başıma olacağım. Hayatım çok da değişmeyecek. Yine denizi göreceğim."

Instagram, Facebook, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'İtalyan Robinson Crusoe' 32 yıldır tek başına yaşadığı adadan ayrılıyor - Son Dakika Dünya

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